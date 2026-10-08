Tiết lộ mới về thiệt hại của Mỹ ở Kuwait trong cuộc chiến với Iran

Đoạn video được CBS công bố ngày 7/10 cùng lời kể của các binh sĩ Mỹ cho thấy mức độ thiệt hại nghiêm trọng tại căn cứ Camp Buehring ở Kuwait trong những ngày đầu cuộc chiến giữa Mỹ - Israel với Iran. Các cuộc tập kích liên tiếp của Tehran đã buộc lực lượng Mỹ còn lại tại đây phải rút khỏi căn cứ, chuyển sang thiết lập các vị trí đóng quân tạm thời trên sa mạc.

Các đoạn video do quân nhân Mỹ ghi lại cho thấy nhiều máy bay không người lái (UAV) lao xuống căn cứ Camp Buehring, gây ra các vụ nổ lớn. Hình ảnh sau các cuộc tấn công cũng cho thấy nhiều tòa nhà và trang thiết bị quân sự bị hư hại. CBS News cho biết đã xác thực các đoạn video thông qua dữ liệu lưu trữ và đối chiếu với hình ảnh hiện trường sau vụ tấn công.

Ảnh cắt từ video của CBS News cho thấy mức độ thiệt hại của Mỹ tại căn cứ Camp Buehring ở Kuwait sau các cuộc tập kích của Iran.

Camp Buehring là một trong những cơ sở tập kết lực lượng quan trọng của Lục quân Mỹ tại Trung Đông, nằm cách biên giới Iraq khoảng 40km. Căn cứ này liên tục trở thành mục tiêu của tên lửa đạn đạo và UAV Iran kể từ khi xung đột bùng phát ngày 28/2.

Theo lời kể của ba quân nhân Mỹ được CBS News phỏng vấn, Iran còn sử dụng máy bay chiến đấu F-5 trong các cuộc tấn công nhằm vào căn cứ. Một nhân chứng cho biết các máy bay áp sát đến mức có thể nhìn thấy mũ bảo hiểm của phi công.

Trước khi chiến sự nổ ra, phần lớn trong số khoảng 7.000 quân nhân Mỹ đóng tại Camp Buehring đã được điều chuyển khỏi căn cứ theo chiến lược được Lầu Năm Góc gọi là “Get off the X”. Đây là biện pháp phân tán lực lượng, đưa binh sĩ ra khỏi những vị trí cố định có nguy cơ trở thành mục tiêu trong các đòn trả đũa của Iran.

Tuy nhiên, hơn 100 binh sĩ vẫn ở lại bảo vệ căn cứ. Trong các cuộc tập kích liên tiếp, họ nhiều lần phải xuống hầm trú ẩn, đồng thời đối mặt tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng đạn dược, đặc biệt là đạn súng máy cỡ 12,7mm và những loại vũ khí phòng thủ quan trọng, trong đó có tên lửa đánh chặn Patriot.

Một quân nhân Mỹ giấu tên nói với CBS News rằng lực lượng đóng tại Camp Buehring đã phải hứng chịu những đòn tấn công dữ dội.

“Đối phương tấn công rất các liệt. Tình hình thực sự khủng khiếp. Chúng tôi buộc phải rời bỏ căn cứ”, người này kể lại.

Cuối cùng, những binh sĩ còn lại quyết định rút khỏi Camp Buehring. Họ thu gom trang thiết bị có thể mang theo, lên xe di chuyển trong đêm tới những khu vực hẻo lánh trên sa mạc Kuwait, sau đó thiết lập các tiền đồn dã chiến và đóng quân tại đây trong nhiều tuần.

Câu hỏi về khả năng bảo vệ căn cứ của quân đội Mỹ

Theo CBS News, không có quân nhân Mỹ nào thiệt mạng do các cuộc tấn công tại Camp Buehring hoặc những vị trí dã chiến sau khi rút quân. Một quân nhân Mỹ mô tả Camp Buehring đã bị tàn phá nặng nề và đặt câu hỏi về khả năng ứng phó của quân đội trước các cuộc tấn công.

“Căn cứ Camp Buehring đã bị phá hủy nghiêm trọng. Cần phải tiến hành điều tra. Tại sao không có lực lượng nào được điều đến chi viện cho chúng tôi?”, người này nói.

Lầu Năm Góc từ chối bình luận trực tiếp về thông tin do CBS News công bố, nhưng dẫn lại phát biểu hồi tháng 3 của Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, trong đó xác nhận hơn 90% quân nhân Mỹ đã được di chuyển khỏi các căn cứ trong khu vực nhằm giảm nguy cơ thương vong trước những cuộc tấn công của Iran.

Thông tin về thiệt hại tại Camp Buehring được công bố chỉ vài ngày sau khi hãng tin AP đăng kết quả điều tra, đặt ra những câu hỏi về công tác chuẩn bị và khả năng ứng phó của quân đội Mỹ tại các cơ sở quân sự khác ở Kuwait.

Ngày 1/3, một UAV Iran đã tấn công trung tâm điều hành của Mỹ tại cảng Shuaiba, khiến 6 quân nhân thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Đây vẫn là cuộc tấn công đơn lẻ gây thương vong lớn nhất cho lực lượng Mỹ được ghi nhận trong cuộc xung đột.

Theo lời kể của một số binh sĩ bị thương, ngay sau vụ tấn công, các quân nhân đã phải tự sơ cứu cho nhau bằng những vật tư y tế cơ bản, thậm chí sử dụng Google để tìm bệnh viện gần nhất tại thủ đô Kuwait City. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc khẳng định công tác ứng phó y tế đã được thực hiện phù hợp.

Các cuộc tập kích nhằm vào Camp Buehring nằm trong chiến dịch tấn công rộng lớn hơn của Iran nhằm vào hệ thống căn cứ quân sự Mỹ trên khắp Trung Đông. Tên lửa và UAV Iran đã đánh trúng nhiều cơ sở quân sự tại các quốc gia trong khu vực, gây thiệt hại cho máy bay, hệ thống radar, nhà chứa máy bay, doanh trại và các công trình hạ tầng khác.

Theo số liệu do Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM) công bố, tính đến đầu tháng 9, cuộc chiến với Iran đã tiêu tốn của Washington ít nhất 43,6 tỷ USD. Con số này chưa bao gồm chi phí khắc phục thiệt hại tại các căn cứ quân sự Mỹ ở 8 quốc gia Trung Đông.

Số quân nhân Mỹ thiệt mạng trong cuộc xung đột cũng có sự chênh lệch giữa các nguồn thống kê. Tính đến giữa tháng 9, Lầu Năm Góc công bố 18 quân nhân thiệt mạng, trong khi các nguồn tin quân sự được Washington Post dẫn lại cho rằng con số thực tế có thể lên tới 22 hoặc 23 người.

Trong bối cảnh thiệt hại tiếp tục gia tăng, Lầu Năm Góc đã siết chặt việc kiểm soát hình ảnh và video từ các cơ sở quân sự Mỹ tại Trung Đông.

Sau cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV của Iran nhằm vào căn cứ không quân Muwaffaq Salti ở Jordan ngày 17/7, khiến 3 quân nhân Mỹ thiệt mạng, Tư lệnh CENTCOM, Đô đốc Brad Cooper đã cảnh báo binh sĩ không quay phim tại những địa điểm vừa bị tấn công. Theo ông, các hình ảnh và video được công khai trên mạng có thể giúp Tehran đánh giá độ chính xác cũng như hiệu quả của những cuộc tập kích.

Các đồng minh của Mỹ tại Trung Đông, nơi có căn cứ quân sự Mỹ đồn trú, cũng áp dụng những quy định nghiêm ngặt, thậm chí đưa ra hình phạt đối với hành vi ghi hình cơ sở quân sự và hiện trường các vụ tấn công. Điều này khiến những hình ảnh độc lập phản ánh thiệt hại do các đòn tập kích của Iran ngày càng trở nên hiếm hoi.