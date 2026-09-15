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Mỹ công bố báo cáo chính thức đầu tiên về thiệt hại trong cuộc chiến với Iran

Thứ Ba, 06:07, 15/09/2026
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VOV.VN - Báo cáo chính thức đầu tiên của Bộ Quốc phòng Mỹ cho thấy cuộc chiến với Iran trong bốn tháng đầu đã khiến Washington tiêu tốn khoảng 33,4 tỷ USD, đồng thời gây thiếu hụt đạn dược, tổn thất lớn về máy bay, thiết bị và cơ sở quân sự.

Báo cáo của Cơ quan Tổng thanh tra Bộ Quốc phòng Mỹ, được thực hiện theo yêu cầu của Quốc hội, đánh giá giai đoạn từ khi chiến sự bắt đầu ngày 28/2 đến hết ngày 30/6 và cung cấp một trong những thống kê chính thức đầu tiên về quy mô cũng như tác động của cuộc chiến đối với quân đội và các cơ quan Mỹ.

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Ảnh vệ tinh Noor-2 của Iran chụp toàn cảnh thủ đô Manama của Bahrain, trong đó có trụ sở Hạm đội 5 Hải quân Mỹ. Ảnh: Lực lượng Hàng không Vũ trụ thuộc IRGC

Theo báo cáo, chi phí trực tiếp trong 4 tháng đầu xung đột vào khoảng 33,4 tỷ USD. Trong đó, 22,3 tỷ USD là giá trị đạn dược đã sử dụng, 3,7 tỷ USD liên quan tới tổn thất trang thiết bị và khoảng 7,4 tỷ USD là các khoản chi khác. Con số này chưa bao gồm toàn bộ chi phí sửa chữa các căn cứ bị hư hại và bổ sung những loại vũ khí quan trọng đã tiêu hao.

Cơ quan Tổng thanh tra cho biết chiến tranh đã dẫn tới tình trạng thiếu hụt một số loại đạn dược và gây ra các nút thắt trong chuỗi cung ứng quốc phòng. Để khắc phục, Bộ Quốc phòng Mỹ đang tìm cách đơn giản hóa quy trình mua sắm, rút ngắn thời gian sản xuất và tăng dự trữ nguyên liệu, linh kiện cùng một số loại đạn dược quan trọng.

Tác động đối với lực lượng Mỹ tại khu vực cũng đáng kể. Hơn 20.000 nhân viên quân sự và ngoại giao Mỹ đã phải di chuyển khỏi các địa điểm có nguy cơ cao khi chiến sự bùng phát. Lực lượng Mỹ cũng thực hiện tới 5.000 chuyến bay từ các căn cứ ở châu Âu để hỗ trợ chiến dịch tại Trung Đông.

Báo cáo thống kê 4 tiêm kích F-15E bị phá hủy hoặc hư hỏng nghiêm trọng, cùng một tiêm kích tàng hình F-35A và một máy bay cường kích A-10 bị phá hủy. 12 máy bay tiếp dầu KC-135, 9 máy bay khác và hơn 30 UAV MQ-9 cũng bị phá hủy tính đến cuối tháng 6.

Báo cáo đồng thời lần đầu xác nhận từ phía chính phủ Mỹ rằng Iran đã sử dụng tên lửa đạn đạo và UAV tấn công trung tâm hậu cần chủ chốt của Hải quân Mỹ tại Bahrain.

Bộ Quốc phòng Mỹ cũng ghi nhận hơn 208 triệu USD thiệt hại tại Iraq, Kuwait, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, trong đó khoảng 184 triệu USD là thiệt hại đối với các cơ sở ngoại giao và khoảng 25 triệu USD phát sinh do các dự án xây dựng bị trì hoãn.

Những số liệu mới xuất hiện trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về khả năng duy trì nguồn cung vũ khí nếu cuộc chiến tiếp tục kéo dài. Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth trước đó bác bỏ các thông tin cho rằng quân đội Mỹ đang cạn kiệt đạn dược.

Mỹ vẫn để ngỏ khả năng đàm phán thỏa thuận với Iran

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 14/9, Tổng thống Donald Trump cho rằng Iran đang muốn nhanh chóng đạt được một thỏa thuận với Washington. Ông Trump cho biết sẽ quyết định liệu Mỹ có tham gia vào nỗ lực này hay không, đồng thời khẳng định đây là một khả năng mà Washington sẵn sàng xem xét. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ không cho biết nội dung của một thỏa thuận tiềm năng cũng như liệu các cuộc đàm phán chính thức giữa hai bên đã được nối lại hay chưa.

Phát biểu mới cho thấy sự thay đổi đáng chú ý trong thông điệp của ông Trump về khả năng đàm phán với Tehran. Ngày 1/9, trong cuộc trả lời phỏng vấn Fox News, Tổng thống Mỹ từng nói một thỏa thuận với Iran không đáng giá và cho rằng Washington đã trao cho Tehran nhiều cơ hội. Đến ngày 13/9, ông Trump đã để ngỏ khả năng đạt thỏa thuận, nhưng nhấn mạnh Washington chỉ chấp nhận một “thỏa thuận đúng đắn” mà không nêu cụ thể các điều kiện.

Cùng ngày, Bộ Tài chính Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt liên quan Iran đối với VTB, ngân hàng lớn thứ hai của Nga, với cáo buộc ngân hàng này tham gia hỗ trợ Iran né tránh các lệnh trừng phạt của Washington. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết Mỹ sẽ tiếp tục nhắm tới những tổ chức cung cấp hỗ trợ tài chính, công nghệ hoặc vật chất cho Iran.

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Eo biển Hormuz - nút thắt trong cuộc đối đầu Mỹ-Iran

VOV.VN - Eo biển Hormuz lại trở thành tâm điểm trong cuộc đối đầu Mỹ-Iran sau khi Tổng thống Donald Trump ngày 14/8 tuyên bố Mỹ sẽ sớm tuyên bố tuyến hàng hải chiến lược này là lãnh thổ của Mỹ. Iran lập tức phủ nhận và khẳng định Hormuz vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Iran.

Nhóm PV/VOV
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