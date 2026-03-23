Chiến sự Trung Đông: Iran dọa “đánh sập” hạ tầng năng lượng Vùng Vịnh

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết trong ngày 22/3, không quân nước này mở thêm các đợt tập kích mới, phá hủy nhiều mục tiêu chiến lược của chính quyền Iran. Trong đó, đợt oanh tạc vào khu vực thủ đô Tehran hồi sáng sớm qua, đánh phá căn cứ huấn luyện quân sự cùng một cơ sở lưu chứa tên lửa phòng không, nhà máy sản xuất kiêm kho chứa vũ khí của Bộ Quốc phòng Iran, cơ sở chế tạo vũ khí của lực lượng không quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, cơ quan đầu não của Bộ Tình báo Iran, tổng hành dinh của Bộ Chỉ huy quân sự hợp nhất Khatam-al Anbiya và Bộ Chỉ huy quân sự khẩn cấp. IDF khẳng định máy bay chiến đấu Israel đã thả hàng chục quả bom xuống các mục tiêu, hiện thực hóa giai đoạn tác chiến mới về đẩy mạnh đánh phá các hệ thống thiết yếu của chính quyền Iran.

Về tương lai chiến sự, người phát ngôn quân đội Israel, Chuẩn tướng Effie Defrin tối qua tuyên bố cuộc chiến chống Iran và lực lượng Hezbollah ở Lebanon, sẽ kéo dài trong nhiều tuần nữa. Theo đó, Israel sẽ tiếp tục tấn công, ngày càng làm suy yếu chính quyền Iran cùng các nhóm ủng hộ, tiến tới loại bỏ hoàn toàn mối đe dọa nhằm vào nhà nước Israel.

Israel và Iran tiếp tục mở thêm các cuộc tấn công dữ dội nhằm vào nhau (Ảnh: Reuters).

Trước đó, tuyên bố khi đến thăm hiện trường vụ tấn công tên lửa của Iran tại thành phố Arad, phía Nam Israel, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz cảnh báo nước này sẽ khiến Iran thụt lùi nhiều thập niên, nếu Tehran tiếp tục nhắm vào mục tiêu dân sự tại Israel. Cuộc tấn công tên lửa của Iran vào thành phố Arad đêm 21/3 khiến khoảng 90 người bị thương, là một trong những cuộc tập kích gây hậu quả nghiêm trọng nhất tại Israel kể từ đầu chiến sự.

Cũng trong ngày hôm qua, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hối thúc các nhà lãnh đạo thế giới tham gia cuộc chiến của Mỹ và Israel chống Iran. Theo ông Netanyahu, có nhiều lý do để các quốc gia cân nhắc tham chiến, bao gồm việc Tehran sở hữu tên lửa đạn đạo tầm xa được chứng minh qua cuộc tập kích vào đảo Diego Garcia trên Ấn Độ Dương hồi trong tuần và động thái chặn tuyến vận tải năng lượng huyết mạch của thế giới qua eo biển Hormuz.

Về phía Iran, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã phát động các đợt tấn công mới trong chiến dịch “Lời hứa đích thực 4” nhằm vào Israel và mục tiêu Mỹ tại khu vực trong ngày 22/3. IRGC khẳng định tên lửa đạn đạo thế hệ mới lực lượng này đã đánh trúng và phá hủy nhiều mục tiêu chiến lược của Israel và Mỹ. Truyền thông Israel xác nhận đến giữa đêm 22/3, Iran đã tiến hành 10 cuộc tập kích tên lửa về phía lãnh thổ Israel. Các cuộc tấn công khiến ít nhất 15 người bị thương và gây nhiều thiệt hại tại khu vực miền Trung và phía Nam Israel.

Liên quan tối hậu thư do Tổng thống Mỹ Donald Trump về cuộc khủng hoảng tại eo biển Hormuz, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran hôm qua cảnh báo sẽ phong tỏa hoàn toàn eo Hormuz, nếu Mỹ tấn công các cơ sở năng lượng tại Iran. Đặc biệt, trong bài viết trên mạng xã hội X chiều qua, Chủ tịch Quốc hội Iran Baqer Qalibaf khẳng định Tehran sẽ đánh sập đến mức “không thể cứu vãn” toàn bộ hạ tầng năng lượng tại khu vực, nếu hạ tầng năng lượng của Iran bị tấn công.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 21/3 cảnh báo Mỹ sẽ xóa sổ các nhà máy điện của Iran, nếu quốc gia Hồi giáo không mở lại eo Hormuz trong vòng 48h.

Về thiệt hại do các cuộc không kích của Mỹ và Israel gây ra, Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ của Iran hôm qua cho biết tổng số cơ sở dân bị hư hại sau hơn 3 tuần xung đột đã lên tới 81.365 đơn vị, bao gồm nhà dân, trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện, phương tiện giao thông, hạ tầng năng lượng, điện, nước… Trước đó, Iran thông báo hơn 13.000 dân thường thiệt mạng và gần 18.000 người bị thương trong các cuộc tấn công thù địch của Mỹ và Israel.