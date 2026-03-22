Israel và Iran tiếp tục “ăn miếng trả miếng”, đàm phán hòa bình xa vời

Chủ Nhật, 22:11, 22/03/2026
VOV.VN - Các cuộc tấn công “ăn miếng trả miếng” giữa Mỹ, Israel và Iran tiếp diễn trong hai ngày cuối tuần, khiến Trung Đông thêm nóng. Tối qua, Iran được cho là tiến hành đợt tập kích tên lửa dữ dội nhất nhằm vào Arad (Israel).

Theo hãng tin Reuters, vào cuối ngày 21/3, tên lửa Iran đã tấn công các thành phố Dimona và Arad ở miền nam Israel, làm bị thương hàng chục người. Tuy nhiên, các nguồn tin khu vực cho biết, số người bị thương tại Arad đã lên tới 116 người.

Hiện trường sau các đợt tấn công tên lửa của Iran vào Arad. Ảnh: Reuters.

Đài truyền hình nhà nước Iran mô tả các cuộc tấn công này là một "phản ứng đáp trả" đối với cuộc tấn công vào khu phức hợp làm giàu uranium Natanz của Iran trước đó, đánh dấu một giai đoạn mới rõ rệt của cuộc xung đột ăn miếng trả miếng, hiện đã bước sang tuần thứ tư. Đích thân thủ tướng Netanyahu và tổng thống Herzog đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo phương án cứu hộ. Nhà lãnh đạo Israel đã kêu gọi người dân sử dụng hầm trú ẩn để đảm bảo an toàn trong bối cảnh các cuộc tấn công đáp trả liên tiếp của Iran ngày một mạnh mẽ hơn.

“Tôi đang ở Arad. Một phép màu đã xảy ra ở đây – không ai thiệt mạng. Nhưng chúng ta không muốn chỉ dựa vào phép màu. Có trọn mười phút từ lúc báo động cho đến khi tên lửa rơi xuống. Tên lửa rơi xuống đây, giữa các tòa nhà. Và nếu mọi người trong những phút đó đã di chuyển đến những nơi an toàn, vào các hầm trú ẩn bên dưới mỗi tòa nhà ở đây, thì sẽ không ai bị thương”, ông Netanyahu nói.

Ngoại trưởng Gideon Saar cáo bược Iran nhắm vào một “khu dân cư hoàn toàn dân sự” không có sự hiện diện của quân đội. Tuy vậy, lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran tuyên bố vào sáng sớm nay rằng họ chỉ nhắm mục tiêu vào "các cơ sở quân sự" và các trung tâm an ninh ở miền nam Israel.

Khi được hỏi về việc liệu chiến dịch tấn công Iran do Mỹ và Israel phát động có đang vượt khỏi tầm kiểm soát hay không, ngoại trưởng Gideon Saar cho biết: "Không, tôi không nghĩ vậy, vì cần hiểu rằng trong chiến tranh, bạn phải đối mặt với rất nhiều rủi ro, khó khăn, đủ loại kịch bản có thể xảy ra. Cho đến nay, chúng tôi chưa từng thấy điều gì mà chúng tôi không dự đoán được từ trước. Và tôi nghĩ rằng... từng ngày trôi qua, chúng tôi đang mạnh lên và thành công trong việc đạt được các mục tiêu quân sự, đạt được những gì chúng tôi mong muốn khi tiến hành chiến dịch này".

Chỉ trong hơn 3 tuần kể từ khi Mỹ và Israel phát động cuộc chiến tại Iran, hơn 2.000 người đã thiệt mạng, hàng trăm người khác bị thương. Cuộc chiến đã làm đảo lộn thị trường, đẩy giá nhiên liệu tăng vọt, làm dấy lên nỗi lo ngại về lạm phát toàn cầu và gây chấn động liên minh phương Tây thời hậu chiến.

Hãng tin Trang tin Axios của Mỹ ngày hôm nay (22/3) tiết lộ, chính quyền của Tổng thống Donald Trump bắt đầu tính đến khả năng đàm phán với Iran, song không có thông tin nào về thời gian, địa điểm và quốc gia trung gian đàm phán. Tuy vậy, theo phân tích của các nhà ngoại giao hàng đầu khu vực, sẽ rất khó có đàm phán trong tương lai gần nếu các cuộc tấn công vẫn tiếp tục diễn ra

Tag: Israel Iran Mỹ Trung Đông tập kích tên lửa Thủ tướng Benjamin Netanyahu chiến tranh Mỹ Iran xung đột Mỹ Iran
Ảnh vệ tinh tiết lộ Mỹ và Israel phá hủy lối vào các "thành phố ngầm" của Iran
VOV.VN - Một cuộc điều tra của CNN cho thấy Mỹ và Israel đã tìm cách vô hiệu hóa một phần lớn kho vũ khí của Iran, bao gồm các bệ phóng tên lửa, bằng cách không kích vào các lối vào của những cơ sở dưới lòng đất.

Toàn cảnh quốc tế trưa 21/3: Iran tấn công Israel và căn cứ Mỹ

VOV.VN - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã thực hiện đợt tấn công trả đũa thứ 68 trong khuôn khổ Chiến dịch Lời Hứa Chân Thật 4, nhằm vào các mục tiêu quân sự tại Israel và một số căn cứ của Mỹ trong khu vực.

Người dân Gaza đón lễ Eid Al-Fitr trong bối cảnh bị Israel hạn chế nghiêm ngặt

VOV.VN - Theo hãng thông tấn Palestine (WAFA), các nhóm hàng trăm người đã thực hiện lễ cầu nguyện Eid Al-Fitr tại các khu vực ngoài trời ở Gaza, giữa bối cảnh tàn phá trên diện rộng và các hạn chế nghiêm ngặt đang diễn ra của Israel.

