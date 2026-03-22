Iran cảnh báo sẽ “đóng hoàn toàn” eo biển Hormuz nếu Mỹ tấn công nhà máy điện

Bộ Tổng tham mưu Quân đội Iran ngày 22/3 nhấn mạnh: nếu các mối đe dọa của Mỹ nhằm vào các nhà máy điện của Iran được thực hiện, eo biển Hormuz sẽ bị phong tỏa hoàn toàn và sẽ không được mở lại cho đến khi các nhà máy bị phá hủy được xây dựng lại.

Tàu chở dầu Callisto neo đậu tại cảng Sultan Qaboos, Muscat, Oman khi giao thông qua eo biển Hormuz bị gián đoạn, ngày 12/3/2026. Ảnh: Reuters

Ngoài ra, quân đội Iran còn tuyên bố mọi cơ sở năng lượng và viễn thông của Israel cũng như “các công ty tương tự trong khu vực có cổ đông Mỹ” sẽ trở thành mục tiêu. Bộ Tổng tham mưu Iran nhấn mạnh: “Nhà máy điện của các nước trong khu vực có đặt căn cứ Mỹ sẽ là mục tiêu hợp pháp đối với chúng tôi”.

Trước đó, trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf cảnh báo rằng các cơ sở hạ tầng và năng lượng quan trọng ở Trung Đông có thể bị phá hủy vĩnh viễn nếu các nhà máy điện của Iran bị tấn công.

Tuyên bố của Iran được đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ra tối hậu thư cho Iran trong vòng 48 giờ phải mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz, nếu không ông sẽ ra lệnh ném bom các cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran.