Iran cảnh báo sẽ “đóng hoàn toàn” eo biển Hormuz nếu Mỹ tấn công nhà máy điện

Chủ Nhật, 22:58, 22/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Quân đội Iran cảnh báo sẽ phong tỏa eo biển Hormuz vô thời hạn nếu Mỹ tấn công các nhà máy điện, đồng thời Tehran sẽ nhắm tới cơ sở năng lượng của Israel và các công ty có cổ đông Mỹ trong khu vực để đáp trả.

Bộ Tổng tham mưu Quân đội Iran ngày 22/3 nhấn mạnh: nếu các mối đe dọa của Mỹ nhằm vào các nhà máy điện của Iran được thực hiện, eo biển Hormuz sẽ bị phong tỏa hoàn toàn và sẽ không được mở lại cho đến khi các nhà máy bị phá hủy được xây dựng lại.

iran canh bao se dong hoan toan eo bien hormuz neu my tan cong nha may dien hinh anh 1
Tàu chở dầu Callisto neo đậu tại cảng Sultan Qaboos, Muscat, Oman khi giao thông qua eo biển Hormuz bị gián đoạn, ngày 12/3/2026. Ảnh: Reuters

Ngoài ra, quân đội Iran còn tuyên bố mọi cơ sở năng lượng và viễn thông của Israel cũng như “các công ty tương tự trong khu vực có cổ đông Mỹ” sẽ trở thành mục tiêu. Bộ Tổng tham mưu Iran nhấn mạnh: “Nhà máy điện của các nước trong khu vực có đặt căn cứ Mỹ sẽ là mục tiêu hợp pháp đối với chúng tôi”.

Trước đó, trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf cảnh báo rằng các cơ sở hạ tầng và năng lượng quan trọng ở Trung Đông có thể bị phá hủy vĩnh viễn nếu các nhà máy điện của Iran bị tấn công.

Tuyên bố của Iran được đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ra tối hậu thư cho Iran trong vòng 48 giờ phải mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz, nếu không ông sẽ ra lệnh ném bom các cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran.

Hoàng Phạm/VOV.VN
Israel và Iran tiếp tục “ăn miếng trả miếng”, đàm phán hòa bình xa vời
VOV.VN - Các cuộc tấn công “ăn miếng trả miếng” giữa Mỹ, Israel và Iran tiếp diễn trong hai ngày cuối tuần, khiến Trung Đông thêm nóng. Tối qua, Iran được cho là tiến hành đợt tập kích tên lửa dữ dội nhất nhằm vào Arad (Israel).

Chiến sự Iran gây những cú sốc khiến thế giới chao đảo
VOV.VN - Từ việc nhà hàng đóng cửa ở Philippines, hạn chế nhiên liệu tại Sri Lanka, đến nguy cơ khủng hoảng sản xuất thực phẩm ở châu Á do thiếu phân bón, cuộc chiến giữa Mỹ - Israel với Iran đang tạo ra những cú sốc lan rộng trên toàn thế giới.

Mỹ đang lên kế hoạch cho khả năng đàm phán hòa bình với Iran?
VOV.VN - Một quan chức Mỹ cho rằng Washington đã “kìm hãm đáng kể sự phát triển” của Iran và Tehran sẽ phải ngồi vào bàn đàm phán trong thời gian tới.

