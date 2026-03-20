Chiến sự Trung Đông: Israel và Iran tiếp tục tập kích nhau dữ dội

Truyền thông Israel cho biết đến giữa chiều nay (20/3), Iran đã tiến hành 7 cuộc tấn công tên lửa đạn đạo về phía lãnh thổ Israel. Mỗi cuộc tập kích gồm từ 1 đến vài quả tên lửa, trong đó nhiều quả mang đạm chùm. Phần lớn tên lửa của Iran đã bị hệ thống phòng không Israel đánh chặn hoặc rơi vào khu vực đất trống. Báo cáo ban đầu ghi nhận một số cư dân đã bị thương và một số công trình dân sự bị hư hại. Tuy nhiên, thông tin thương vong và thiệt hại tổng thể chưa được thống kê.

Trước đó, Bộ Y tế Israel trưa nay thông báo tổng số người bị thương trong 3 tuần xung đột với Iran đã lên tới 4.099 người, bao gồm 150 người bị thương ghi nhận trong 24h trước đó.

Khói lửa bốc lên sau khi mảnh vỡ từ một máy bay không người lái Iran bị đánh chặn rơi trúng cơ sở dầu mỏ ở Fujairah, UAE, hôm 14/3. Ảnh: AP

Về các cuộc tấn công của Israel vào Iran, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) chiều nay thông báo không quân nước này đã mở đợt tập kích quy mô lớn đánh phá các cơ sở của chính quyền Iran tại thành phố Nur, thuộc khu vực Đông Bắc nước này. IDF cũng xác nhận người phát ngôn của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), ông Ali Mohammad Naini, đã thiệt mạng trong đòn không của Israel. Ông Naini bị hạ sát chỉ vài giờ sau khi đưa ra tuyên bố phản bác phát ngôn của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về việc Iran không còn khả năng chế tạo tên lửa đạn đạo.

Cũng trong chiều nay, hãng thông tấn Tasnim của Iran cho biết không quân Mỹ và Israel đã tập kích và phá hủy 16 tàu chở hàng của người dân Iran tại các thành phố cảng trên vịnh Ba Tư. Tuy nhiên, thời gian diễn ra hoạt động tấn công không được đề cập.

Về biện pháp đáp trả của Iran, người phát ngôn các lực lượng vũ trang Iran Abolfazl Shekarchi tuyên bố các tướng lĩnh và sỹ quan quân đội của Mỹ cũng như Israel, sẽ bị truy lùng ngay cả khi đang nghỉ phép hay đi du lịch. Cụ thể, căn cứ thông tin mà Iran thu thập được, sẽ không có bất kỳ khu nghỉ dưỡng, trung tâm du lịch hay giải trí nào trên toàn thế giới, còn được coi là an toàn với các tướng lĩnh, sỹ quan và phi công của Mỹ cũng như Israel.