  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Chiến sự Trung Đông: Israel và Iran tiếp tục tập kích nhau dữ dội

Thứ Sáu, 21:38, 20/03/2026
VOV.VN - Hôm nay, ngày thứ 21 của cuộc chiến Trung Đông, Ix-ra-en và I-ran tiếp tục phát động các cuộc tấn công dữ dội nhằm vào nhau, gây thiệt hại cả về người và vật chất cho đối phương

Truyền thông Israel cho biết đến giữa chiều nay (20/3), Iran đã tiến hành 7 cuộc tấn công tên lửa đạn đạo về phía lãnh thổ Israel. Mỗi cuộc tập kích gồm từ 1 đến vài quả tên lửa, trong đó nhiều quả mang đạm chùm. Phần lớn tên lửa của Iran đã bị hệ thống phòng không Israel đánh chặn hoặc rơi vào khu vực đất trống. Báo cáo ban đầu ghi nhận một số cư dân đã bị thương và một số công trình dân sự bị hư hại. Tuy nhiên, thông tin thương vong và thiệt hại tổng thể chưa được thống kê.

Trước đó, Bộ Y tế Israel trưa nay thông báo tổng số người bị thương trong 3 tuần xung đột với Iran đã lên tới 4.099 người, bao gồm 150 người bị thương ghi nhận trong 24h trước đó.

Khói lửa bốc lên sau khi mảnh vỡ từ một máy bay không người lái Iran bị đánh chặn rơi trúng cơ sở dầu mỏ ở Fujairah, UAE, hôm 14/3. Ảnh: AP

Về các cuộc tấn công của Israel vào Iran, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) chiều nay thông báo không quân nước này đã mở đợt tập kích quy mô lớn đánh phá các cơ sở của chính quyền Iran tại thành phố Nur, thuộc khu vực Đông Bắc nước này. IDF cũng xác nhận người phát ngôn của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), ông Ali Mohammad Naini, đã thiệt mạng trong đòn không của Israel. Ông Naini bị hạ sát chỉ vài giờ sau khi đưa ra tuyên bố phản bác phát ngôn của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về việc Iran không còn khả năng chế tạo tên lửa đạn đạo.

Cũng trong chiều nay, hãng thông tấn Tasnim của Iran cho biết không quân Mỹ và Israel đã tập kích và phá hủy 16 tàu chở hàng của người dân Iran tại các thành phố cảng trên vịnh Ba Tư. Tuy nhiên, thời gian diễn ra hoạt động tấn công không được đề cập.

Về biện pháp đáp trả của Iran, người phát ngôn các lực lượng vũ trang Iran Abolfazl Shekarchi tuyên bố các tướng lĩnh và sỹ quan quân đội của Mỹ cũng như Israel, sẽ bị truy lùng ngay cả khi đang nghỉ phép hay đi du lịch. Cụ thể, căn cứ thông tin mà Iran thu thập được, sẽ không có bất kỳ khu nghỉ dưỡng, trung tâm du lịch hay giải trí nào trên toàn thế giới, còn được coi là an toàn với các tướng lĩnh, sỹ quan và phi công của Mỹ cũng như Israel.

Chiến sự Trung Đông: Iran đẩy mạnh tấn công; Israel bác tin Thủ tướng thiệt mạng

VOV.VN - Ngày 15/3, Iran đã đẩy mạnh các cuộc tấn công đáp trả nhằm vào Israel cùng các quốc gia Vùng Vịnh có đặt căn cứ Mỹ. Trong khi đó Israel khẳng định đã lên kế hoạch tác chiến tại Iran trong nhiều tuần nữa, đồng thời công bố bằng chứng bác bỏ tin đồn về việc Thủ tướng Netanyahu đã thiệt mạng.

Bá Thi/VOV-Cairo
Tag: Trung Đông xung đột Israel – Iran
Lựa chọn khó khăn của ông Trump khi chiến sự Trung Đông bước sang tuần thứ 3
VOV.VN - Trong bối cảnh chiến sự tại Iran bước sang tuần thứ 3, Mỹ đang đứng trước những lựa chọn khó khăn: Dừng lại hay tiếp tục dấn sâu? Giữa một bên là nguy cơ sa lầy cùng những bài học đắt giá như từng xảy ra với Iraq, Afghanistan và một bên là thể diện trước đồng minh và đối thủ; Mỹ sẽ lựa chọn bên nào?

Chiến sự Trung Đông “ngốn” kho Patriot của Mỹ, Ukraine lo mất lá chắn phòng không
VOV.VN - Cuộc chiến với Iran đang khiến Mỹ tiêu tốn lượng lớn đạn dược phòng không đắt tiền – loại vũ khí mà Ukraine rất cần. Điều này có nguy cơ ảnh hưởng đến các đợt cung cấp vũ khí trong tương lai và làm suy giảm khả năng của Kiev trong việc đối phó với các cuộc tấn công tên lửa đạn đạo của Nga.

Trung Quốc nói chiến sự Trung Đông tác động tiêu cực lên kinh tế khu vực
VOV.VN - Trong bối cảnh cuộc xung đột ở Trung Đông chưa có dấu hiệu về một hồi kết nhanh chóng, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm qua (12/3) nhận xét, chiến sự tại đây đã gây tác động tiêu cực lên nền kinh tế khu vực. Ông một lần nữa kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức.

