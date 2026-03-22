Chiến sự Trung Đông: Saudi Arabia trục xuất Tùy viên an ninh Iran

Chủ Nhật, 06:03, 22/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tiếp tục chuỗi phản ứng cứng rắn của Vùng Vịnh với các cuộc tấn công liên tiếp từ Iran, hôm 21/3, Bộ Ngoại giao Saudi Arabia thông báo trục xuất Tùy viên An ninh của Iran khỏi nước này.

Tuyên bố công bố tối qua (21/3) của Bộ Ngoại giao Saudi Arabia nêu rõ Tùy viên an ninh cùng phụ tá và 3 nhân viên ở Đại sứ quán Iran tại Riyadh “không được chào đón” và phải rời khỏi Saudi Arabia trong vòng 24 giờ. Động thái được công bố ít giờ sau khi Bộ Quốc phòng Saudi Arabia thông báo bắn hạ thêm 20 máy bay không người lái của Iran nhắm vào nước này.

chien su trung Dong saudi arabia truc xuat tuy vien an ninh iran hinh anh 1
Bộ Ngoại giao Saudi Arabia. Ảnh: henninglarsen

Trước đó, một quốc gia Vùng Vịnh khác là Qatar hôm 19/3 cũng tuyên bố Tùy viên quân sự, an ninh và nhân viên dưới quyền ở Sứ quán Iran tại Doha "không được chào đón" và phải rời đi trong vòng 24 giờ.

Nhằm đáp trả chiến dịch tấn công của Mỹ và Israel, Iran đã tiến hành chiến dịch tập kích liên tiếp vào các quốc gia khu vực có đặt căn cứ Mỹ. Theo một số báo cáo, 85% số vũ khí Iran sử dụng trong 3 tuần xung đột vừa qua là nhằm vào các nước Vùng Vịnh, chỉ 15% nhắm vào Israel.

Bá Thi/VOV-Cairo
Tin liên quan

Phản ứng của London sau khi Iran phóng tên lửa về căn cứ quân sự Mỹ-Anh
Phản ứng của London sau khi Iran phóng tên lửa về căn cứ quân sự Mỹ-Anh

VOV.VN - Vương quốc Anh đã lên án điều mà họ gọi là “các cuộc tấn công liều lĩnh của Iran” sau khi Tehran phóng tên lửa đạn đạo về phía một căn cứ quân sự chung của Mỹ và Anh ở Ấn Độ Dương.

Phản ứng của London sau khi Iran phóng tên lửa về căn cứ quân sự Mỹ-Anh

Phản ứng của London sau khi Iran phóng tên lửa về căn cứ quân sự Mỹ-Anh

VOV.VN - Vương quốc Anh đã lên án điều mà họ gọi là “các cuộc tấn công liều lĩnh của Iran” sau khi Tehran phóng tên lửa đạn đạo về phía một căn cứ quân sự chung của Mỹ và Anh ở Ấn Độ Dương.

Chiến sự Trung Đông: Cơ sở hạt nhân chiến lược của Iran bị tấn công
Chiến sự Trung Đông: Cơ sở hạt nhân chiến lược của Iran bị tấn công

VOV.VN - Hôm nay (21/3), cuộc xung đột do Mỹ và Israel phát động tại Trung Đông đã bước sang tuần thứ 4 với tác động nghiêm trọng cả về mặt nhân đạo, ngoại giao, an ninh và kinh tế. Tuy nhiên, thực tế chiến trường cũng như trên mặt trận thông tin cho thấy, chiến sự chưa thể sớm hạ nhiệt như kỳ vọng của dư luận.

Chiến sự Trung Đông: Cơ sở hạt nhân chiến lược của Iran bị tấn công

Chiến sự Trung Đông: Cơ sở hạt nhân chiến lược của Iran bị tấn công

VOV.VN - Hôm nay (21/3), cuộc xung đột do Mỹ và Israel phát động tại Trung Đông đã bước sang tuần thứ 4 với tác động nghiêm trọng cả về mặt nhân đạo, ngoại giao, an ninh và kinh tế. Tuy nhiên, thực tế chiến trường cũng như trên mặt trận thông tin cho thấy, chiến sự chưa thể sớm hạ nhiệt như kỳ vọng của dư luận.

Vì sao chính quyền ông Trump nới lỏng trừng phạt một số lô dầu của Iran?
Vì sao chính quyền ông Trump nới lỏng trừng phạt một số lô dầu của Iran?

VOV.VN - Các quan chức trong chính quyền Tổng thống Donald Trump đang gấp rút tìm cách đảm bảo mọi thùng dầu có thể huy động được trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng ngày càng trầm trọng, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc nới lỏng trừng phạt đối với chính quốc gia mà họ đang đối đầu.

Vì sao chính quyền ông Trump nới lỏng trừng phạt một số lô dầu của Iran?

Vì sao chính quyền ông Trump nới lỏng trừng phạt một số lô dầu của Iran?

VOV.VN - Các quan chức trong chính quyền Tổng thống Donald Trump đang gấp rút tìm cách đảm bảo mọi thùng dầu có thể huy động được trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng ngày càng trầm trọng, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc nới lỏng trừng phạt đối với chính quốc gia mà họ đang đối đầu.

