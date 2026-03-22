Chiến sự Trung Đông: Saudi Arabia trục xuất Tùy viên an ninh Iran

Tuyên bố công bố tối qua (21/3) của Bộ Ngoại giao Saudi Arabia nêu rõ Tùy viên an ninh cùng phụ tá và 3 nhân viên ở Đại sứ quán Iran tại Riyadh “không được chào đón” và phải rời khỏi Saudi Arabia trong vòng 24 giờ. Động thái được công bố ít giờ sau khi Bộ Quốc phòng Saudi Arabia thông báo bắn hạ thêm 20 máy bay không người lái của Iran nhắm vào nước này.

Trước đó, một quốc gia Vùng Vịnh khác là Qatar hôm 19/3 cũng tuyên bố Tùy viên quân sự, an ninh và nhân viên dưới quyền ở Sứ quán Iran tại Doha "không được chào đón" và phải rời đi trong vòng 24 giờ.

Nhằm đáp trả chiến dịch tấn công của Mỹ và Israel, Iran đã tiến hành chiến dịch tập kích liên tiếp vào các quốc gia khu vực có đặt căn cứ Mỹ. Theo một số báo cáo, 85% số vũ khí Iran sử dụng trong 3 tuần xung đột vừa qua là nhằm vào các nước Vùng Vịnh, chỉ 15% nhắm vào Israel.