Chiến sự Trung Đông: Cơ sở hạt nhân chiến lược của Iran bị tấn công

Truyền thông Israel cho biết, đến trưa ngày 21/3, Iran tiến hành 4 cuộc tấn công tên lửa đạn đạo về phía lãnh thổ Israel. Mỗi cuộc tấn công chỉ gồm 1 hoặc 2 tên lửa đạn đạo, tương tự như hầu hết các đợt tập kích trước đó. Mục tiêu nhắm đến của tên lửa Iran hôm nay là khu vực miền Trung và phía Nam Israel. Hệ thống phòng không Israel đã được kích hoạt và triển khai đánh chặn. Chưa có báo về thương vong và thiệt hại do các cuộc tấn công gây ra.

Ngoài Israel, Iran được cho là tiếp tục tập kích vào một số quốc gia khu vực có đặt căn cứ Mỹ như Saudi Arabia, Kuwait và UAE. Trong đó, Saudi Arabia thông báo đánh chặn 22 máy bay không người lái của Iran. Đặc biệt, Iran còn bị cáo buộc đã phóng 2 tên lửa đạn tầm xa về phía đảo Diego Garcia của Anh trên Ấn Độ Dương. Một trong hai quả tên lửa rơi giữa hành trình bay, quả còn lại bị hệ thống phòng không trên tàu chiến Mỹ đánh chặn.

Xác tên lửa trên mặt đất ở khu vực cao nguyên Golan sau đợt không kích của Iran. Ảnh: Reuters

Về các cuộc tấn công nhằm vào Iran, truyền thông Israel cho biết, không quân nước này hồi sáng nay đã tập kích các mục tiêu của chính quyền Iran tại khu vực thủ đô Tehran. Tuy nhiên, thông tin chi tiết liên quan chưa được công bố.

Trong khi đó, hãng thông tấn Tasnim của Iran đưa tin, không quân Mỹ và Israel đã tấn công cơ sở làm giàu urani ở Natanz, miền Trung Iran hồi sáng nay. Cuộc không kích gây một số thiệt hại về hạ tầng, nhưng không làm phát tán phóng xạ cũng như không gây nguy hiểm cho người dân sống trong khu vực.

Đây là lần thứ 2 kể từ đầu xung đột, Iran thông báo nhà máy làm giàu urani ở Natanz, một trong những cơ sở hạt nhân chiến lược của Iran, bị tập kích. Cuộc tấn không kích thứ nhất được báo cáo hôm 2/3. Trước đó, trong cuộc chiến 12 ngày đêm tháng 6/2025, Mỹ và Israel cũng đã tập kích và gây thiệt hại nghiêm trọng tại cơ sở hạt nhân Natanz.

Trên mặt trận ngoại giao, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian hôm nay kêu gọi các quốc gia Hồi giáo đoàn kết chống lại sự cường quyền của Mỹ và Israel. Trong thông điệp đặc biệt nhân dịp lễ xả chay (Eid Fitr) kết thúc tháng Ramadan của người Hồi giáo, Tổng thống Pezeshkian khẳng định Iran không có tranh chấp với các nước láng giềng, cảnh báo rằng Israel là bên hưởng lợi duy nhất từ sự chia rẽ trong nội bộ thế giới Hồi giáo.