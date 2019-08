Chính phủ New Zealand không đủ tiền mua lại súng của người dân

Nguyên nhân của tình trạng này là số lượng súng người dân nước này sở hữu quá lớn và nhiều khẩu súng có giá trị cao.

Súng ở New Zealand. Ảnh: Daily News.

Chính phủ New Zealand ngày 2/8 cho biết, cho đến nay, nước này đã chi hơn 12 triệu đô la New Zealand (NZD) để mua lại súng từ hơn 4.000 chủ sở hữu theo kế hoạch mua lại súng từ người dân nước này. Với mức mua như hiện nay, chính phủ New Zealand cho rằng số tiền 200 triệu NZD dành cho kế hoạch này sẽ không đủ.



Công ty kiểm toán KPMG được chính phủ New Zealand ủy quyền trong việc dự toán kinh phí mua lại súng cho biết, hiện người dân nước này đang sở hữu nhiều loại súng bán tự động còn mới, có giá trị cao và một số loại súng rất hiếm, có giá trị từ 10.000 đến 100.000 NZD. Do vậy, chi phí thực tế cho kế hoạch mua lại súng có thể lên tới hơn 750 triệu NZD.

Trước tình trạng này, Bộ trưởng Tài chính New Zealand Grant Robertson cho biết, do thiếu thông tin về số lượng và tình trạng súng người dân đang sở hữu nên việc ước tính chi phí cho kế hoạch này không chính xác vì thế chính phủ có thể chưa thu xếp đủ kinh phí bổ sung để thực hiện kế hoạch theo dự kiến.

Theo kế hoạch, chính phủ New Zealand sẽ mua lại súng dựa trên tình trạng sử dụng của khẩu súng mà người dân tự nguyện giao nộp. Những khẩu súng cũ nát sẽ được mua bằng 25% giá cơ sở, 70% cho những khẩu súng trong điều kiện trung bình và 95% cho những khẩu súng gần như mới.

Chính phủ New Zealand ước tính, hiện người dân nước này đang sở hữu từ 1,2 đến 1,5 triệu khẩu súng các loại, trong đó có hơn 14.000 khẩu súng bán tự động./.