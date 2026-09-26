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Chính phủ Thái Lan ngăn găm hàng, tăng giá giữa lũ lịch sử ở Bangkok

Thứ Bảy, 22:19, 26/09/2026
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VOV.VN - Chính phủ Thái Lan tăng cường giám sát thị trường, ngăn găm hàng, tăng giá và khan hiếm hàng thiết yếu trong bối cảnh người dân Bangkok đổ xô mua sắm do mưa lũ. Các chuyên gia cho rằng trận lũ hiện nay khó lặp lại thảm họa năm 2011.

Bộ Thương mại Thái Lan đã thành lập Trung tâm Điều phối Trung ương để theo dõi liên tục nguồn cung, giá cả, vận tải và nhu cầu tiêu dùng, bảo đảm chuỗi cung ứng không bị đứt gãy và xử lý nghiêm các hành vi trục lợi.

Các nhà sản xuất, bán buôn, bán lẻ và chuỗi cửa hàng tiện lợi được yêu cầu tăng dự trữ, đẩy nhanh phân phối và linh hoạt điều chỉnh tuyến giao hàng đến những vùng bị chia cắt. Các cửa hàng chịu ảnh hưởng trực tiếp có thể tạm đóng cửa và sẽ mở lại khi bảo đảm an toàn.

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Người dân Bangkok đổ đi siêu thị tích trữ thực phẩm hôm 26/9/2026.

Chính phủ đồng thời kêu gọi người dân giám sát tích cực. Khi phát hiện hành vi găm hàng, nâng giá bất thường, người tiêu dùng có thể phản ánh qua đường dây nóng hoặc báo cho Văn phòng Thương mại địa phương để lực lượng chức năng xử lý theo quy định.

Tại thủ đô Bangkok, nơi sáng 26/9 ban hành tuyên bố vùng thảm họa lũ lụt trên toàn bộ địa bàn 50 quận, Thống đốc Chadchart Sittipunt cho biết mực nước lũ đã bắt đầu ổn định và có dấu hiệu cải thiện từ chiều tối 26/9 nhờ lượng mưa giảm.

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Quầy bán thịt tại chuỗi siêu thị lớn khu Ratchada, Bangkok, hết hàng chiều 26/9/2026.

Bangkok đang huy động tối đa nguồn lực, vận hành hết công suất hệ thống máy bơm và hầm thoát nước ra sông Chao Phraya nhằm hạ mực nước tại các tuyến đường chính và khu vực ven kênh rạch.

Để giảm ùn tắc và hỗ trợ cứu hộ, chính quyền Bangkok cho học sinh nghỉ học ngày thứ Hai (28/9), đồng thời triển khai làm việc từ xa cho cán bộ, công chức không thuộc lực lượng thực thi nhiệm vụ.

Thành phố đã thiết lập hàng trăm điểm trú ẩn tạm thời, tiếp nhận gần 1.000 người dân, sơ tán an toàn bệnh nhân nằm liệt giường và mở các bãi đỗ xe cao tầng miễn phí tại các trung tâm thương mại lớn để người dân bảo vệ tài sản.

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Nước lũ tại Bangkok

Trong những ngày tới, Bangkok tiếp tục có mưa rào và giông, nguy cơ ngập úng vẫn cao, song tình hình có xu hướng cải thiện dần từ tối thứ Hai (28/9) khi lượng mưa giảm.

Dù tình trạng ngập lụt tại Bangkok hiện rất nghiêm trọng, các chuyên gia môi trường Thái Lan cho rằng thảm họa quy mô như trận lụt lịch sử năm 2011 khó có thể tái diễn bởi bản chất hai đợt thiên tai hoàn toàn khác nhau.

Nếu đợt lũ 15 năm trước là do biển nước từ miền Bắc Thái Lan đổ dồn về gây ngập diện rộng, thì lần này, Bangkok bị đe dọa chủ yếu bởi lượng mưa cực lớn trút xuống tại chỗ, đúng thời điểm triều cường dâng cao, gây cản trở nghiêm trọng tiến độ thoát nước.

Người dân Bangkok đổ đi siêu thị tích trữ thực phẩm hôm 26/9/2026.
PV/VOV-BangKok
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