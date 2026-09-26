English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đại giáo chủ Iran ủng hộ đề xuất mở lại eo biển Hormuz

Thứ Bảy, 20:22, 26/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian hôm nay khẳng định Đại giáo chủ Iran ủng hộ đề xuất mà nước này gửi tới Mỹ về việc mở lại eo biển Hormuz - tuyến vận tải dầu chiến lược đang bị Tehran phong tỏa.

Theo truyền thông khu vực, Tổng thống Pezeshkian đưa ra khẳng định này trong cuộc trả lời phỏng vấn đài CBS bên lề khóa họp Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York, Mỹ. Tuy nhiên, ông không cung cấp thêm thông tin liên quan.

Trước đó, truyền thông nhà nước Iran xác nhận Ngoại trưởng Abbas Araghchi đã đưa ra đề xuất mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày, đổi lại Mỹ dỡ bỏ phong tỏa hải quân, các biện pháp trừng phạt và gây áp lực đối với Iran.

Dai giao chu iran ung ho de xuat mo lai eo bien hormuz hinh anh 1
Eo biển Hormuz. Ảnh: AP

Về vấn đề này, Tổng thống Pezeshkian nhấn mạnh cách duy nhất để mở lại eo biển Hormuz là thông qua đàm phán, chứ không phải hành động quân sự. Trao đổi với kênh truyền hình Al Jazeera, Tổng thống Iran cho biết Qatar và Pakistan vẫn đang đóng vai trò trung gian, hỗ trợ trao đổi thông điệp giữa Mỹ và Iran.

Về phía Mỹ, một số nguồn tin cho biết Tổng thống Donald Trump đã bác bỏ đề xuất của Tehran, đồng thời cảnh báo sẽ mở lại chiến dịch tập kích Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới. Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi sáng nay khẳng định Tehran vẫn đang chờ câu trả lời chính thức từ Washington.

Theo truyền thông và giới phân tích khu vực, việc Iran chủ động đề xuất mở lại eo biển Hormuz được cho là xuất phát từ sức ép ngày càng lớn do các lệnh cấm vận và trừng phạt của Mỹ.

Trong tuần qua, nhiều quốc gia trong khu vực và trên thế giới đã thông báo tuân thủ lệnh cấm của Mỹ về việc không tiếp nhận máy bay Iran hạ cánh. Tại Iraq, quốc gia có quan hệ giao thương chặt chẽ với Iran, giới chức nước này đã quyết định dừng tiếp nhận máy bay Iran tại cả 4 sân bay quốc tế lớn, trong đó có các sân bay ở thủ đô Baghdad và thành phố Najaf.

PV/VOV-Cairo
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đức Giáo hoàng Leo XIV gặp gỡ gần 80.000 người trẻ tại Stade de France
Đức Giáo hoàng Leo XIV gặp gỡ gần 80.000 người trẻ tại Stade de France

VOV.VN - Tối 25/9, theo giờ địa phương, sân vận động quốc gia Pháp Stade de France đã bùng nổ trong bầu không khí cuồng nhiệt khi đón tiếp Đức Giáo hoàng Leo XIV. Gần 80.000 tín hữu trẻ đã có mặt từ sớm để tham dự buổi cầu nguyện, chào đón người đứng đầu Giáo hội Công giáo.

Đức Giáo hoàng Leo XIV gặp gỡ gần 80.000 người trẻ tại Stade de France

Đức Giáo hoàng Leo XIV gặp gỡ gần 80.000 người trẻ tại Stade de France

VOV.VN - Tối 25/9, theo giờ địa phương, sân vận động quốc gia Pháp Stade de France đã bùng nổ trong bầu không khí cuồng nhiệt khi đón tiếp Đức Giáo hoàng Leo XIV. Gần 80.000 tín hữu trẻ đã có mặt từ sớm để tham dự buổi cầu nguyện, chào đón người đứng đầu Giáo hội Công giáo.

EU hoàn trả 4,7 tỷ euro cho các nước đã viện trợ quân sự cho Ukraine
EU hoàn trả 4,7 tỷ euro cho các nước đã viện trợ quân sự cho Ukraine

VOV.VN - Ngày 25/9, EU đạt thỏa thuận giải ngân 6,6 tỷ euro từ Cơ chế Hòa bình châu Âu, trong đó 4,7 tỷ euro hoàn trả cho các nước đã viện trợ quân sự cho Ukraine.

EU hoàn trả 4,7 tỷ euro cho các nước đã viện trợ quân sự cho Ukraine

EU hoàn trả 4,7 tỷ euro cho các nước đã viện trợ quân sự cho Ukraine

VOV.VN - Ngày 25/9, EU đạt thỏa thuận giải ngân 6,6 tỷ euro từ Cơ chế Hòa bình châu Âu, trong đó 4,7 tỷ euro hoàn trả cho các nước đã viện trợ quân sự cho Ukraine.

Trung Quốc và Mỹ nhất trí cắt giảm thuế quan 30 tỷ USD và đối thoại về AI
Trung Quốc và Mỹ nhất trí cắt giảm thuế quan 30 tỷ USD và đối thoại về AI

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã trở về Bắc Kinh vào chiều 26/9 sau chuyến thăm cấp Nhà nước tới Mỹ. Bắc Kinh cho biết, hai bên đã đạt đồng thuận 8 điểm trong chuyến thăm, trong đó có việc cắt giảm thuế quan 30 tỷ USD và đối thoại về trí tuệ nhân tạo (AI).

Trung Quốc và Mỹ nhất trí cắt giảm thuế quan 30 tỷ USD và đối thoại về AI

Trung Quốc và Mỹ nhất trí cắt giảm thuế quan 30 tỷ USD và đối thoại về AI

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã trở về Bắc Kinh vào chiều 26/9 sau chuyến thăm cấp Nhà nước tới Mỹ. Bắc Kinh cho biết, hai bên đã đạt đồng thuận 8 điểm trong chuyến thăm, trong đó có việc cắt giảm thuế quan 30 tỷ USD và đối thoại về trí tuệ nhân tạo (AI).

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ