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Đức Giáo hoàng Leo XIV gặp gỡ gần 80.000 người trẻ tại Stade de France

Thứ Bảy, 17:46, 26/09/2026
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VOV.VN - Tối 25/9, theo giờ địa phương, sân vận động quốc gia Pháp Stade de France đã bùng nổ trong bầu không khí cuồng nhiệt khi đón tiếp Đức Giáo hoàng Leo XIV. Gần 80.000 tín hữu trẻ đã có mặt từ sớm để tham dự buổi cầu nguyện, chào đón người đứng đầu Giáo hội Công giáo.

Đây là sự kiện khép lại ngày đầu tiên trong chuyến công du bốn ngày của ngài tại Pháp, diễn ra ngay sau các cuộc gặp tại Điện Élysée, UNESCO và buổi lễ kinh chiều ở Nhà thờ Đức Bà Paris.

Dù nước Pháp ngày càng thế tục hóa, sự kiện cho thấy làn sóng gia tăng đáng kể của những người trẻ tìm đến bí tích rửa tội trong những năm gần đây. Họ cùng tề tựu và chia sẻ đức tin với những thanh niên vốn sinh ra trong các gia đình Công giáo truyền thống. Trước khi Đức Giáo hoàng phát biểu, khán giả đã được theo dõi một hoạt cảnh hoành tráng tái hiện lịch sử các vị thánh nước Pháp, với sự xuất hiện của chiến xa La Mã và kỵ binh gợi nhớ phong cách các đại cảnh lịch sử của công viên Puy du Fou.

Duc giao hoang leo xiv gap go gan 80.000 nguoi tre tai stade de france hinh anh 1
Đức Giáo hoàng Leo XIV gặp gỡ gần 80.000 người trẻ tại Stade de France. Ảnh: Reuters

Phát biểu chào đón Đức Giáo hoàng, Giám mục Étienne Guillet của giáo phận Saint-Denis đã gọi đây là cuộc hội ngộ tại “sân vận động của toàn nước Pháp”, nhấn mạnh rằng Seine-Saint-Denis là địa phương trẻ trung và mang tính quốc tế nhất cả nước. Dù còn nhiều khó khăn, cộng đồng tín hữu nơi đây vẫn luôn khao khát sống đức tin qua việc xây dựng nhịp cầu bác ái và hòa bình, đồng thời minh chứng cho tinh thần cởi mở khi rất nhiều người trẻ Công giáo đã chủ động rủ bạn bè là người Do Thái, Hồi giáo hay Ấn Độ giáo cùng đến tham gia sự kiện.

Đáp lại tấm lòng của giới trẻ, Đức Giáo hoàng Leo XIV đã xúc động tạm gác bài diễn văn soạn sẵn để nhắn nhủ trực tiếp rằng chính những người trẻ có mặt tại đây là các vị thánh của nước Pháp, khẳng định một Giáo hội rộng mở với mọi nguồn gốc và khuynh hướng.

Sức hút mãnh liệt của sự kiện đã được thể hiện ngay từ khâu chuẩn bị. Toàn bộ vé tham dự sự kiện này trước đó đã được đăng ký hết sạch chỉ trong vài phút ngay khi mở cổng bán vào đầu tháng 8.

Anh Tuấn/VOV-Paris
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