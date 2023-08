Chính quyền quân sự Niger cảnh báo hậu quả can thiệp quân sự từ bên ngoài

Trong thông cáo đặc biệt trên truyền hình, Chủ tịch Hội đồng quốc gia bảo vệ Tổ quốc Niger do phe đảo chính lập ra, tướng Abdulrahamane Tiani nêu rõ: mọi hành động can thiệp quân sự từ các nước láng giềng Tây Phi vào Niger đều bị coi là hành vi xâm lược và sẽ bị đáp trả. Cùng với lời cảnh báo về những hậu quả thảm khốc của hành động can thiệp quân sự vào Niger đối với toàn khu vực, ông Tiani kêu gọi toàn thể người dân Niger đề cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ đất nước trước cuộc tấn công thù địch.

Tổng thống Niger bị lật đổ Mohamed Bazoum chụp ảnh cùng phái đoàn ECOWAS tại Niamey ngày 19/8 (Ảnh: Al Arabiya)

Cũng trong tuyên bố, nhà lãnh đạo quân sự Niger cáo buộc Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS) áp đặt nhiều lệnh trừng phạt bất công và vô nhân đạo chống người dân Niger, yêu cầu khối này lập tức dỡ bỏ trừng phạt. Về tiến trình chính trị tại Niger, ông Tiani kêu gọi toàn thể người dân tiến hành đối thoại nhằm xây dựng một Hiến pháp mới cho đất nước.

Tuyên bố của người đứng đầu chính quyền quân sự Niger được đưa ra chỉ vài giờ sau khi phái đoàn ECOWAS, do cựu Tổng thống Nigeria Abdulsalami Abubakar làm trưởng đoàn, có cuộc gặp với Tổng thống bị lật đổ Mohamed Bazoum ở thủ đô Niamey. Cuộc gặp có sự tham gia của Thủ tướng Chính phủ mới được lập ra tại Niger, ông Alamine Zeine. Theo một số nguồn tin khu vực, đã không có bất kỳ cuộc thảo luận nào diễn ra giữa phái đoàn ECOWAS và ông Bazoum tại lần gặp gỡ này. Tuy nhiên, truyền hình Aljazeera dẫn đánh giá của phái đoàn ECOWAS sau cuộc gặp cho biết, đây là bước khởi đầu trong nỗ lực ưu tiên mà ECOWAS đang triển khai là trả tự do cho ông Bazoum.

Về phản ứng của các quốc gia khu vực với cuộc khủng hoảng, Bộ Ngoại giao Algeria chiều qua ra tuyên bố bày tỏ sự lấy làm tiếc về quyết định của ECOWAS, nhắc lại quan điểm phản đối hành động can thiệp quân sự dưới bất kỳ hình thức nào vào Niger. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Burkina Faso Kacem Coulibaly cảnh báo nước này sẵn sàng rút khỏi ECOWAS và sẽ sát cánh với Niger chống lại mọi hành động can thiệp từ bên ngoài vào Niger. Cùng với Mali, giới quân sự cầm quyền tại Burkina Faso hôm 31/7 ra tuyên bố nêu rõ: mọi hành động can thiệp quân sự vào Niger đều bị coi là lời tuyên chiến với nước này.