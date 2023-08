Mali và Burkina Faso gửi máy bay chiến đấu đến Niger sẵn sàng ứng chiến

Trong bản tin đặc biệt sáng 19/8, truyền hình Niger chiếu hình ảnh một số máy bay chiến đấu và trực thăng quân sự của hai nước láng giềng Mali và Burkina Faso vừa được gửi đến thủ đô Niamey để sẵn sàng ứng chiến với khả năng can thiệp quân sự từ các nước láng giềng Tây Phi vào Niger.

Binh sĩ Burkina Faso. Ảnh: FT.

Bản tin cho biết, các tướng lĩnh quân đội 3 nước Niger, Mali và Burkina Faso đã tiến hành cuộc họp khẩn tại Niamey để chuẩn bị cho kịch bản xung đột vũ trang nổ ra.

Động thái của Mali và Burkina Faso diễn ra chỉ vài giờ sau khi các tham mưu trưởng quân đội các nước Tây Phi kết thúc cuộc họp bất thường hai ngày tại Ghana để bàn kế hoạch can thiệp quân sự vào Niger nhằm khôi phục trật tự hiến pháp.

Trong buổi họp báo ngắn ngay sau cuộc họp, Cao ủy các vấn đề chính trị, hòa bình và an ninh của ECOWAS Abdel Fatah Musah tuyên bố, kế hoạch can thiệp quân sự vào Niger đã sẵn sàng và thời điểm can thiệp cũng đã được thống nhất. Theo đó, hành động can thiệp có thể diễn ra bất kỳ lúc nào.

Mali và Burkina Faso là hai quốc gia láng giềng phản đối mạnh mẽ nhất ý tưởng can thiệp quân sự từ bên ngoài vào Niger. Hôm 31/7, giới quân sự cầm quyền tại Mali và Burkina Faso ra tuyên bố chung khẳng định: bất kỳ hành động can thiệp quân sự nào từ bên ngoài vào Niger đều bị coi là lời tuyên chiến với hai nước này.