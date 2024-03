Chính sách của Tổng thống đắc cử Indonesia trong cạnh tranh Mỹ-Trung

Trong cuộc điện đàm với Tổng thống đắc cử Prabowo Subianto, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết Washington đang tìm cách mở rộng hợp tác với Jakarta theo Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (IPEF) trên 4 trụ cột là thương mại, chuỗi cung ứng, nền kinh tế sạch và nền kinh tế công bằng, cùng nhau hướng tới một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, cởi mở, thịnh vượng và an toàn. Trên trang mạng xã hội, ông Prabowo bày tỏ tự hào về mối quan hệ bền chặt giữa Indonesia và Mỹ được hình thành qua nhiều năm hữu nghị và hợp tác. Indonesia cam kết tiếp tục và tăng cường mối quan hệ đối tác này

Tổng thống đắc cử Prabowo Subianto. Ảnh: Reuters

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới Tổng thống đắc cử Prabowo ngay sau khi công bố kết quả bầu cử. Trong thông điệp của mình, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ mong muốn gặp ông Prabowo “vào một ngày sớm nhất”.

Chính sách đối ngoại của Tổng thống đắc cử Indonesia với hai cường quốc lớn được dư luận quan tâm trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị ngày càng gia tăng.

Trả lời phỏng vấn của Phóng viên VOV tại Indonesia, ông Calvin Khoe – Giám đốc nghiên cứu và phân tích Cộng đồng chính sách đối ngoại Indonesia (FPCI) cho biết, Indonesia thời gian qua có chính sách rất tích cực chủ động và cân bằng giữa hai cường quốc, không chọn bên, hợp tác với các bên trong các lĩnh vực ưu tiên khác nhau. Trong khoảng từ 6 tháng đến 1 năm tới sẽ chứng kiến nhiều “ phép thử” trong khu vực đối với chính sách của Tổng thống đắc cử.

Đánh giá về chính sách của Tổng thống đắc cử Prabowo trong quan hệ Mỹ- Trung, ông Calvin Khoe nhấn mạnh: “Dự đoán của tôi quốc phòng và an ninh sẽ là vấn đề ưu tiên trong chính quyền mới do đó Indonesia sẽ thúc đẩy quan hệ chặt chẽ với Mỹ. Trong khi đó Indonesia có mối quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc dưới thời chính quyền Tổng thống Jokowi và với chính bản thân ông Prabowo cũng vậy (Ông Prabowo có mối quan hệ chặt chẽ với cựu Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc và Trung Quốc cũng là nước đầu tiên chúc mừng ông Prabowo khi ông đảm nhiệm chức Bộ trưởng Quốc phòng), do đó Indonesia sẽ tiếp tục chính sách có mối quan hệ tốt với Trung Quốc. Sẽ không có sự thay đổi lớn trong chính sách đối ngoại của Indonesia với Trung Quốc hay Mỹ trong thời gian tới. Với Mỹ, Indonesia sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng, trong khi tăng cường hợp tác với Trung Quốc trong lĩnh vực kinh tế thương mại”.

Chuyên gia chính sách đối ngoại này cũng cho rằng cả Mỹ và Trung Quốc đều có sự quan tâm đặc biệt đến Indonesia. Thông qua các trang mạng xã hội, cả Đại sứ Trung Quốc và quan chức Mỹ đều có những lời chúc mừng ông Prabowo, thậm chí khi Indonesisa chưa có kết quả chính thức. Điều đó cho thấy tầm quan trọng của Indonesia trong chính sách đối ngoại của Mỹ và Trung Quốc cũng như mức độ mong muốn và kỳ vọng hợp tác của hai quốc gia với Tổng thống đắc cử Indonesia.