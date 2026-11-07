Chính sách thuế quan của ông Trump đang bị đe doạ

Phát biểu ngày 6/11, Hạ nghị sĩ Richard Neal, người được kỳ vọng sẽ trở lại vị trí Chủ tịch Ủy ban Thuế vụ Hạ viện, tuyên bố sẽ thúc đẩy bãi bỏ những mức thuế mà ông cho là thiếu hợp lý, đồng thời chấm dứt các thỏa thuận thương mại thiếu minh bạch của chính quyền Tổng thống Trump.

Theo ông Neal, chính sách thương mại của chính quyền hiện nay đã góp phần đẩy chi phí sinh hoạt tăng cao, tạo thêm gánh nặng đối với các gia đình lao động Mỹ và làm gia tăng bất bình đẳng kinh tế.

Đảng Dân chủ Mỹ đang chuẩn bị thúc đẩy các biện pháp đảo ngược chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Reuters

Tuyên bố được đưa ra sau khi đảng Dân chủ giành chiến thắng lớn trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, với ít nhất 250 ghế tại Hạ viện và 54 ghế tại Thượng viện, theo số liệu được Reuters dẫn lại. Kết quả này tạo điều kiện để đảng Dân chủ thúc đẩy các dự luật nhằm hạn chế hoặc bãi bỏ một số chính sách thuế quan của Tổng thống Trump. Các mức thuế áp dụng đối với hàng hóa Canada được xem là một trong những mục tiêu có thể được ưu tiên xem xét.

Ông Neal cho biết một trong những ưu tiên hàng đầu là duy trì sự tham gia của Canada và Mexico trong Hiệp định thương mại Mỹ - Mexico - Canada, đồng thời tận dụng cơ chế rà soát định kỳ để cải thiện thỏa thuận này.

Đáng chú ý, kế hoạch đảo ngược chính sách thuế quan của Tổng thống Trump đang nhận được sự hưởng ứng từ cả hai viện Quốc hội. Theo Wall Street Journal, Thượng nghị sĩ Dân chủ Ron Wyden, người dự kiến đứng đầu Ủy ban Tài chính Thượng viện, đang xúc tiến kế hoạch bãi bỏ các mức thuế áp dụng đối với hàng hóa Canada, với khả năng nhận được sự ủng hộ của một số nghị sĩ Cộng hòa.

Bên cạnh các nỗ lực lập pháp, đảng Dân chủ cũng chuẩn bị tăng cường giám sát chính sách thương mại của Nhà Trắng, trong đó có việc điều tra quy trình miễn trừ thuế quan cho doanh nghiệp và các thỏa thuận đầu tư với đối tác nước ngoài.

Tuy nhiên, việc đảo ngược chính sách thuế quan sẽ không dễ dàng. Tổng thống Trump vẫn có quyền phủ quyết các dự luật được Quốc hội thông qua, trong khi đảng Dân chủ chưa có đủ số ghế để tự mình vượt qua quyền phủ quyết của Nhà Trắng.