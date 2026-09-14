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Cải chính

Chính trường Nhật Bản nóng lên xung quanh vấn đề cải tổ nội các

Thứ Hai, 10:54, 14/09/2026
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VOV.VN - Theo kế hoạch, tuần này sẽ là điểm chốt của kế hoạch cải tổ nội các cùng bộ máy lãnh đạo của đảng cầm quyền Tự do Dân chủ Nhật Bản (LDP) và chính trường nước này đang có nhiều biến động.

Trước thời điểm tròn 1 năm ngày nhậm chức, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae dự định sẽ công bố cải tổ ban lãnh đạo đảng cầm quyền Tự do Dân chủ (LDP) vào ngày 16/9 và Nội các mới vào ngày 17/9. Đây được đánh giá là bước đi bao gồm nhiều ý đồ chiến lược mới cho giai đoạn mới đối với nhiều lĩnh vực cụ thể như nội chính, ngoại giao, an ninh - quốc phòng, kinh tế - xã hội, tài chính…

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Nội các hiện nay của Thủ tướng Takaichi Sanae. Ảnh: Phủ Thủ tướng Nhật Bản

Điểm đầu đầu tiên thu hút sự chú ý của dư luận và các chính trị gia là việc đảng Duy Tân (Ishin no Kai) trong liên minh cầm quyền sẽ lần đầu tiên tham gia Chính phủ, đánh dấu một giai đoạn mới trong liên minh LDP – Duy Tân. Hiện nay, việc điều phối, đàm phán để ông Nakatsuka Hiroshi – Trưởng ban cán sự Duy Tân, chính thức trở thành Bộ trưởng đang được tích cực triển khai.

Việc nhân sự nào trong số các bộ trưởng đương nhiệm sẽ được giữ loại hoặc thay thế cũng đang là tâm điểm của sự chú ý. Dự kiến, trong đợt cải tổ này, ngoài Chánh Văn phòng Nội các Kihara Minoru, Bộ trưởng Tài chính Katayama Satsuki, Bộ trưởng Ngoại giao Motegi Toshimitsu và Bộ trưởng Quốc phòng Koizumi Shinjiro ​​sẽ tiếp tục giữ chức vụ của mình.

Theo nhận định của giới phân tích chính trị, mặc dù chưa chắc đã có những thay đổi lớn, nhưng lần cải tổ nội các và bộ máy lãnh đạo của đảng cầm quyền LDP lần này chắc chắn dẫn tới những bổ sung và khuynh hướng chính sách mới của Nhật Bản, hướng tới việc nâng cao tỷ lệ ủng hộ đối với Thủ tướng Takaichi, góp phần làm vững chắc thêm khả năng tái đắc cử Chủ tịch LDP vào mùa Thu năm sau.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
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