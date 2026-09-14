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Nhật Bản xúc tiến xây thêm một căn cứ quân sự phức hợp tại Hiroshima

Thứ Hai, 06:05, 14/09/2026
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VOV.VN - Trong khuôn khổ các hoạt động nhằm tăng cường năng lực quốc phòng, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đang xúc tiến xây mới một căn cứ quân sự phức hợp tại tỉnh Hiroshima ở miền Nam.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản xác nhận đang tiến hành kế hoạch phát triển “căn cứ quốc phòng phức hợp” trên diện tích khoảng 140 hecta thuộc khu đất nhà máy thép Nippon Steel cũ ở thành phố Kure, thuộc tỉnh Hiroshima.

Căn cứ này sẽ bao gồm các văn phòng điều hành của Lực lượng Phòng vệ, kho đạn dược và các phân khu dành cho các công ty liên quan đến công nghiệp quốc phòng. Khu vực này dự kiến sẽ có cả các cơ sở sản xuất và bảo dưỡng thiết bị bay không người lái (UAV), bao gồm cả thủy phi cơ…

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Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, địa điểm xây dựng căn cứ quân sự phức hợp mới sẽ nằm tại thành phố Kure, thuộc tỉnh Hiroshima. Nguồn: Chính quyền thành phố Kure

Bộ trưởng Quốc phòng Koizumi Shinjiro đã thị sát địa điểm dự kiến ​​xây dựng và khẳng định “căn cứ này rất quan trọng để tăng cường năng lực sản xuất thiết bị quốc phòng trong nước” và bày tỏ mong muốn hoàn thành sớm công trình.

“Kure là một khu vực cực kỳ quan trọng đối với an ninh quốc gia, vì đây là nơi đặt căn cứ chính của Lực lượng phòng vệ trên biển. Chúng tôi sẽ phát triển một khu phức hợp đa chức năng tại đây, với các văn phòng, doanh trại, các cơ sở sản xuất thiết bị quốc phòng của các công ty tư nhân, kho tiếp tế, sân bay trực thăng và các cơ sở phòng chống thiên tai khác, từ đó tăng cường đáng kể năng lực phòng thủ quốc gia”, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản cho biết.

Bộ trưởng Koizumi cũng cho biết việc tuyển chọn các công ty tư nhân tham gia kế hoạch đã bắt đầu từ ngày 1/9 vừa qua. Trong khi đó, giới chuyên môn nhận định, căn cứ này sẽ tạo ra một lực đòn bẩy cho công nghiệp quốc phòng, cũng như sức mạnh quân sự của Nhật Bản.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
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