Trung Quốc muốn vượt qua trở ngại, hiện thực hóa “vũ điệu Rồng - Voi” với Ấn Độ

Tuyên bố của ông Vương Nghị được đưa ra tại vòng đàm phán thứ 25 giữa các Đại diện đặc biệt về vấn đề biên giới Trung Quốc - Ấn Độ tổ chức tại Bắc Kinh, cùng Cố vấn An ninh quốc gia Ấn Độ Ajit Doval.

Trung Quốc và Ấn Độ tổ chức vòng đàm phán thứ 25 giữa các Đại diện đặc biệt về vấn đề biên giới tại Bắc Kinh ngày 25/8. Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, hai bên đã có cuộc trao đổi toàn diện, sâu sắc, thân thiện và thẳng thắn về vấn đề biên giới và quan hệ song phương.

Phát biểu tại đây, Ngoại trưởng Vương Nghị đánh giá, hai bên đang thực hiện một cách có trật tự những đồng thuận đạt được tại các cuộc gặp Đại diện đặc biệt. Giao lưu, hợp tác mang tính thể chế giữa hai nước đang từng bước được nối lại, với cam kết duy trì hòa bình và yên ổn ở khu vực biên giới.

Ông kêu gọi hai bên rút kinh nghiệm từ lịch sử, đặt vấn đề biên giới vào vị trí thích hợp trong quan hệ song phương và tiếp tục tiến về phía trước, từng bước xây dựng các câu chuyện tích cực về vấn đề biên giới Trung - Ấn, để đối thoại, hòa bình, tham vấn và hợp tác trở thành dòng chính, tiếp thêm các yếu tố tích cực cho sự phát triển lành mạnh, ổn định của quan hệ song phương.

Ông nhấn mạnh: “Trung Quốc sẵn sàng cùng với Ấn Độ, tiếp cận quan hệ song phương từ góc độ chiến lược và lâu dài, tăng cường trao đổi, gia tăng hiểu biết, loại bỏ bất đồng và vượt qua trở ngại, để trở thành những láng giềng và bạn bè tốt, những đối tác giúp nhau cùng thành công, hiện thực hóa ‘vũ điệu Rồng - Voi’".

“Vũ điệu Rồng - Voi” là khái niệm từng được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề cập khi nói về viễn cảnh quan hệ với Ấn Độ, trong bối cảnh hai nước đang nỗ lực khôi phục quan hệ sau cuộc đụng độ ở Thung lũng Galwan năm 2020 dọc theo biên giới tranh chấp ở dãy Himalaya.

Bắc Kinh cho biết, tại vòng đàm phán lần này, hai bên đã thảo luận sâu rộng về việc thúc đẩy đàm phán phân định biên giới, tăng cường quản lý và kiểm soát biên giới cũng như thúc đẩy hợp tác xuyên biên giới.

Hai bên tái khẳng định cam kết tìm kiếm một giải pháp tổng thể công bằng, hợp lý và được cả hai bên chấp nhận đối với vấn đề biên giới, phù hợp với các nguyên tắc chỉ đạo chính trị đã đạt được năm 2005, trên tinh thần tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau, đồng thời phát huy hiệu quả cơ chế gặp gỡ giữa các Đại diện đặc biệt.

Hai bên nhất trí tiếp tục giải quyết thỏa đáng các vấn đề biên giới thông qua đối thoại và tham vấn, cùng nhau duy trì hòa bình và yên ổn tại các khu vực biên giới, cũng như tổ chức vòng đàm phán thứ 26 tại Ấn Độ vào năm 2027.