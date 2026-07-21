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Ấn Độ triệu tập nhà ngoại giao Nga về vụ 4 thủy thủ chết trên tàu ở Biển Đen

Thứ Ba, 21:54, 21/07/2026
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VOV.VN - Ấn Độ cho biết, hôm 21/7 họ đã triệu tập một nhà ngoại giao cấp cao của Nga và bày tỏ “quan ngại sâu sắc” sau vụ tấn công tên lửa khiến 4 người Ấn Độ thiệt mạng trên một tàu chở hàng ở Biển Đen lúc đang rời cảng Ukraine.

Phía Ukraine tuyên bố Nga đã bắn trúng tàu Golden Leo - một tàu mang cờ Guinea-Bissau do thủy thủ đoàn gồm người Ấn Độ và Syria điều khiển - bằng 3 tên lửa hành trình vào hôm 19/7, khiến 10 người thiệt mạng, trong đó có 4 người Ấn Độ.

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Một tàu dân sự bốc cháy trên Biển Đen. Ảnh: Reuters.

Đại biện Nga, ông Vladimir Ladanov, đã được triệu tập đến Bộ Ngoại giao Ấn Độ, theo một tuyên bố từ bộ này hôm 21/7.

Thông báo cho hay, ông Ladanov được yêu cầu truyền đạt mối quan ngại sâu sắc của Ấn Độ. Ông cũng được thông báo rằng việc nhắm mục tiêu vào tàu thương mại, với hậu quả là sự mất mát sinh mạng dân thường, là điều “không thể chấp nhận được”.

“Những cuộc tấn công như vậy làm suy yếu sự an toàn, an ninh và ổn định của thương mại hàng hải quốc tế”, tuyên bố cho biết thêm.

Trong khi đó, phát ngôn viện điện Kremlin, Dmitry Peskov, nói với các phóng viên rằng Moscow đang liên lạc với Ấn Độ về vấn đề này.

“Chúng tôi đang giải thích lập trường của mình. Quan trọng nhất, lực lượng vũ trang của chúng tôi đang tấn công - và sẽ tiếp tục tấn công - các tàu tham gia vận chuyển đạn dược, vũ khí, v.v. phục vụ cho chế độ Kyiv”, ông Peskov nói.

Theo dữ liệu của LSEG, tàu Golden Leo thuộc sở hữu của Ocean Grace Shipping Ltd có trụ sở tại Mumbai.

Ấn Độ cũng đã mất các thủy thủ trong cuộc chiến với Iran và họ đã phản đối cả Mỹ và Iran về những tổn thất này.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
Nguồn: Reuters
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