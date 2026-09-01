English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Chủ tịch Trung Quốc muốn tăng cường lực lượng dẫn dắt cải cách quản trị toàn cầu

Thứ Ba, 09:07, 01/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có nhiều cuộc gặp và hội đàm bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Kyrgyzstan trong ngày 31/8. Trong đó, ông đã đề xuất tăng cường lực lượng dẫn dắt cải cách quản trị toàn cầu tại cuộc gặp Tổng thống Nga Putin.

 

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc gặp trực tiếp lần thứ hai trong năm tại Kyrgyzstan.

chu tich trung quoc muon tang cuong luc luong dan dat cai cach quan tri toan cau hinh anh 1
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 31/8 (Ảnh: Tân Hoa xã)

Tại cuộc gặp, ông đã điểm lại cuộc hội đàm hồi tháng 5, cho biết hai nhà lãnh đạo đã đưa ra các sắp xếp từ tầm cao chiến lược và dài hạn, nhằm thúc đẩy quan hệ song phương phát triển với chất lượng và trình độ cao hơn; nhấn mạnh các hoạt động giao lưu và hợp tác giữa hai nước hiện đang duy trì “đà phát triển mạnh mẽ”.

Ông tin tưởng rằng, dưới sự chỉ đạo chiến lược của lãnh đạo hai nước và nỗ lực chung của cả hai bên, “nền tảng quan hệ Trung Quốc - Nga sẽ vững chắc hơn, các bước phát triển sẽ kiên định hơn và triển vọng sẽ tươi sáng hơn”.

Về SCO, ông Tập Cận Bình cho rằng, tổ chức này có sứ mệnh bảo vệ sự ổn định khu vực và thúc đẩy phát triển khu vực khi các nhân tố bất ổn và khó lường gia tăng đáng kể trong tình hình quốc tế thay đổi nhanh chóng.

Ông tuyên bố: “Trung Quốc sẵn sàng cùng với các bên, bao gồm cả Nga, hoạch định lộ trình phát triển của tổ chức, giúp tổ chức tiến vững tiến xa, tăng cường lực lượng dẫn dắt cải cách quản trị toàn cầu và thúc đẩy một thế giới đa cực bình đẳng và có trật tự”.

Theo thông tin từ phía Trung Quốc, ông Putin tuyên bố trước bối cảnh quốc tế đầy biến động và phức tạp, Nga và Trung Quốc đã không ngừng làm sâu sắc hơn phối hợp chiến lược toàn diện, quan hệ giữa hai nước đã trở thành “hình mẫu quan hệ giữa các quốc gia”. Nga sẵn sàng cùng Trung Quốc tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như thương mại, năng lượng, công nghiệp, giao thông, khoa học - công nghệ, cũng như phối hợp trong các khuôn khổ đa phương như Liên Hợp Quốc, BRICS và G20.

chu tich trung quoc muon tang cuong luc luong dan dat cai cach quan tri toan cau hinh anh 2
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Kyrgyzstan Sadyr Zhaparov (Ảnh: Tân Hoa xã)

Ngoài Tổng thống Nga Putin, cùng ngày, Chủ tịch Tập Cận Bình còn có các cuộc gặp song phương với Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev và Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh, hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Kyrgyzstan Sadyr Zhaparov.

Tại cuộc hội đàm, ông đã đề xuất tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như thương mại, trí tuệ nhân tạo, năng lượng và khoáng sản, cũng như thúc đẩy xây dựng tuyến đường sắt Trung Quốc - Kyrgyzstan - Uzbekistan theo tiêu chuẩn chất lượng cao.

Ông cũng kêu gọi nỗ lực chung nhằm chống lại “ba thế lực” (chủ nghĩa khủng bố, chủ nghĩa ly khai và chủ nghĩa cực đoan) cùng tội phạm xuyên quốc gia, phản đối chủ nghĩa bá quyền và chính trị cường quyền, thúc đẩy một hệ thống quản trị toàn cầu công bằng và hợp lý hơn.

Sau cuộc hội đàm, hai bên đã ký Tuyên bố chung về phát triển chất lượng cao quan hệ đối tác chiến lược toàn diện trong kỷ nguyên mới và Hiệp ước về láng giềng hữu nghị, hợp tác lâu dài, đồng thời trao đổi hơn 20 văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực như đầu tư, giao thông và hải quan.

Năm nay đánh dấu kỷ niệm 25 năm thành lập SCO. Hội nghị thượng đỉnh lần này diễn ra trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine vẫn đang tiếp diễn và tình hình Trung Đông đầy biến động, trong khi quan hệ Trung Quốc - Ấn Độ đang dần ấm lên sau cuộc xung đột biên giới năm 2020.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Trung Quốc kêu gọi phát huy “Tinh thần Thượng Hải” nhân 25 năm thành lập SCO
Trung Quốc kêu gọi phát huy “Tinh thần Thượng Hải” nhân 25 năm thành lập SCO

VOV.VN - Trong buổi tiệc chiêu đãi kỷ niệm 25 năm thành lập Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tổ chức tại Bắc Kinh hôm qua (15/6), Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã kêu gọi phát huy “Tinh thần Thượng Hải”, góp phần định hình một trật tự quốc tế công bằng và hợp lý hơn.

Trung Quốc kêu gọi phát huy “Tinh thần Thượng Hải” nhân 25 năm thành lập SCO

Trung Quốc kêu gọi phát huy “Tinh thần Thượng Hải” nhân 25 năm thành lập SCO

VOV.VN - Trong buổi tiệc chiêu đãi kỷ niệm 25 năm thành lập Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tổ chức tại Bắc Kinh hôm qua (15/6), Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã kêu gọi phát huy “Tinh thần Thượng Hải”, góp phần định hình một trật tự quốc tế công bằng và hợp lý hơn.

Nga và Iran bàn về hợp tác kinh tế - an ninh bên lề Hội nghị SCO
Nga và Iran bàn về hợp tác kinh tế - an ninh bên lề Hội nghị SCO

VOV.VN - Bên lề phiên họp Hội đồng Thủ tướng các nước thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Moskva, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã có cuộc hội đàm với Phó Tổng thống thứ nhất Iran Mohammad Reza Aref.

Nga và Iran bàn về hợp tác kinh tế - an ninh bên lề Hội nghị SCO

Nga và Iran bàn về hợp tác kinh tế - an ninh bên lề Hội nghị SCO

VOV.VN - Bên lề phiên họp Hội đồng Thủ tướng các nước thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Moskva, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã có cuộc hội đàm với Phó Tổng thống thứ nhất Iran Mohammad Reza Aref.

Thượng đỉnh SCO 2026 hướng tới hòa bình, phát triển và thịnh vượng bền vững
Thượng đỉnh SCO 2026 hướng tới hòa bình, phát triển và thịnh vượng bền vững

VOV.VN - Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) sẽ diễn ra ngày 1/9 tại thủ đô Bishkek của Kyrgyzstan, đúng dịp tổ chức này kỷ niệm 25 năm thành lập.

Thượng đỉnh SCO 2026 hướng tới hòa bình, phát triển và thịnh vượng bền vững

Thượng đỉnh SCO 2026 hướng tới hòa bình, phát triển và thịnh vượng bền vững

VOV.VN - Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) sẽ diễn ra ngày 1/9 tại thủ đô Bishkek của Kyrgyzstan, đúng dịp tổ chức này kỷ niệm 25 năm thành lập.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ