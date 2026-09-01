Chủ tịch Trung Quốc muốn tăng cường lực lượng dẫn dắt cải cách quản trị toàn cầu

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc gặp trực tiếp lần thứ hai trong năm tại Kyrgyzstan.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 31/8 (Ảnh: Tân Hoa xã)

Tại cuộc gặp, ông đã điểm lại cuộc hội đàm hồi tháng 5, cho biết hai nhà lãnh đạo đã đưa ra các sắp xếp từ tầm cao chiến lược và dài hạn, nhằm thúc đẩy quan hệ song phương phát triển với chất lượng và trình độ cao hơn; nhấn mạnh các hoạt động giao lưu và hợp tác giữa hai nước hiện đang duy trì “đà phát triển mạnh mẽ”.

Ông tin tưởng rằng, dưới sự chỉ đạo chiến lược của lãnh đạo hai nước và nỗ lực chung của cả hai bên, “nền tảng quan hệ Trung Quốc - Nga sẽ vững chắc hơn, các bước phát triển sẽ kiên định hơn và triển vọng sẽ tươi sáng hơn”.

Về SCO, ông Tập Cận Bình cho rằng, tổ chức này có sứ mệnh bảo vệ sự ổn định khu vực và thúc đẩy phát triển khu vực khi các nhân tố bất ổn và khó lường gia tăng đáng kể trong tình hình quốc tế thay đổi nhanh chóng.

Ông tuyên bố: “Trung Quốc sẵn sàng cùng với các bên, bao gồm cả Nga, hoạch định lộ trình phát triển của tổ chức, giúp tổ chức tiến vững tiến xa, tăng cường lực lượng dẫn dắt cải cách quản trị toàn cầu và thúc đẩy một thế giới đa cực bình đẳng và có trật tự”.

Theo thông tin từ phía Trung Quốc, ông Putin tuyên bố trước bối cảnh quốc tế đầy biến động và phức tạp, Nga và Trung Quốc đã không ngừng làm sâu sắc hơn phối hợp chiến lược toàn diện, quan hệ giữa hai nước đã trở thành “hình mẫu quan hệ giữa các quốc gia”. Nga sẵn sàng cùng Trung Quốc tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như thương mại, năng lượng, công nghiệp, giao thông, khoa học - công nghệ, cũng như phối hợp trong các khuôn khổ đa phương như Liên Hợp Quốc, BRICS và G20.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Kyrgyzstan Sadyr Zhaparov (Ảnh: Tân Hoa xã)

Ngoài Tổng thống Nga Putin, cùng ngày, Chủ tịch Tập Cận Bình còn có các cuộc gặp song phương với Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev và Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh, hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Kyrgyzstan Sadyr Zhaparov.

Tại cuộc hội đàm, ông đã đề xuất tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như thương mại, trí tuệ nhân tạo, năng lượng và khoáng sản, cũng như thúc đẩy xây dựng tuyến đường sắt Trung Quốc - Kyrgyzstan - Uzbekistan theo tiêu chuẩn chất lượng cao.

Ông cũng kêu gọi nỗ lực chung nhằm chống lại “ba thế lực” (chủ nghĩa khủng bố, chủ nghĩa ly khai và chủ nghĩa cực đoan) cùng tội phạm xuyên quốc gia, phản đối chủ nghĩa bá quyền và chính trị cường quyền, thúc đẩy một hệ thống quản trị toàn cầu công bằng và hợp lý hơn.

Sau cuộc hội đàm, hai bên đã ký Tuyên bố chung về phát triển chất lượng cao quan hệ đối tác chiến lược toàn diện trong kỷ nguyên mới và Hiệp ước về láng giềng hữu nghị, hợp tác lâu dài, đồng thời trao đổi hơn 20 văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực như đầu tư, giao thông và hải quan.

Năm nay đánh dấu kỷ niệm 25 năm thành lập SCO. Hội nghị thượng đỉnh lần này diễn ra trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine vẫn đang tiếp diễn và tình hình Trung Đông đầy biến động, trong khi quan hệ Trung Quốc - Ấn Độ đang dần ấm lên sau cuộc xung đột biên giới năm 2020.