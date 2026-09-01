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Tổng thống Nga Putin hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Thứ Ba, 06:21, 01/09/2026
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VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhất trí tiếp tục củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, đồng thời tăng cường phối hợp trong các cơ chế đa phương và thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Ngày 31/8, bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Bishkek, Kyrgyzstan, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong đó hai nhà lãnh đạo khẳng định tiếp tục củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. 

Phát biểu tại cuộc gặp, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh nền tảng quan hệ song phương sẽ tiếp tục được củng cố, đồng thời khẳng định SCO đang thực hiện sứ mệnh quan trọng trong việc duy trì ổn định và thúc đẩy phát triển của khu vực. Ông bày tỏ mong muốn cùng các nhà lãnh đạo thảo luận về định hướng phát triển của tổ chức,  tăng cường đoàn kết và nâng cao vai trò của SCO trong cộng đồng quốc tế.

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Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Nguồn: Ria Novosti)

Về phần mình, Tổng thống Vladimir Putin đánh giá quan hệ đối tác toàn diện Nga – Trung Quốc, trong bối cảnh địa chính trị phức tạp hiện nay, là hình mẫu của quan hệ giữa các quốc gia, dựa trên truyền thống hữu nghị, tôn trọng chủ quyền, bình đẳng và cùng có lợi.

Ông Putin nhắc lại việc SCO được thành lập cách đây 25 năm theo sáng kiến của Nga và Trung Quốc và hiện đã phát triển thành một tổ chức quốc tế có vai trò ngày càng rộng lớn. Năm nay cũng đánh dấu 25 năm ký kết Hiệp ước láng giềng hữu nghị và hợp tác Nga - Trung, văn kiện nền tảng cho quan hệ song phương. Tổng thống Nga cho biết hợp tác giữa hai nước đang phát triển trên nhiều lĩnh vực, từ kinh tế, năng lượng, công nghiệp, vũ trụ đến giao thông và logistics.

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Hội đàm Nga-Trung bên lề Hội nghị thượng đỉnh SCO 2026. (Nguồn: Ria Novosti)

Hai bên cũng ghi nhận hiệu quả của chính sách miễn thị thực 30 ngày, hiện có hiệu lực đến hết năm 2027. Theo Tổng thống Putin, lượng khách du lịch giữa hai nước trong 6 tháng đầu năm đã tăng 43%. Nga sẵn sàng phối hợp để đưa cơ chế miễn thị thực này trở thành lâu dài nếu phía Trung Quốc cho rằng điều đó phù hợp và cần thiết.

Về các vấn đề quốc tế, Tổng thống Putin khẳng định Nga và Trung Quốc có nhiều nét tương đồng và sẽ tiếp tục phối hợp trong khuôn khổ SCO, Liên hợp quốc, BRICS, G20, các cơ chế lấy ASEAN làm trung tâm.

Cuộc gặp diễn ra vài giờ trước khi Hội nghị thượng đỉnh SCO chính thức khai mạc tại thủ đô Bishkek, Kyrgyzstan.

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Nga mở rộng hợp tác năng lượng với Trung Quốc theo hướng dài hạn

VOV.VN - Ngày 3/8, tại Diễn đàn Doanh nghiệp Năng lượng Nga – Trung Quốc lần thứ 7, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết Nga tiếp tục coi hợp tác năng lượng với Trung Quốc là một trong những ưu tiên chiến lược, với trọng tâm là bảo đảm an ninh năng lượng, mở rộng các dự án chung và tăng cường hợp tác công nghệ.

Hương Trà/VOV-Moscow
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