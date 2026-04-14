Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nêu đề xuất 4 điểm thúc đẩy hòa bình Trung Đông

Thứ Ba, 18:23, 14/04/2026
VOV.VN - Ngày 14/4, trong cuộc hội đàm với Thái tử tiểu vương quốc Abu Dhabi thuộc Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đưa ra đề xuất 4 điểm nhằm thúc đẩy hòa bình và ổn định tại Trung Đông.

Trong đó, điểm đầu tiên được ông Tập Cận Bình đặc biệt nhấn mạnh là nguyên tắc chung sống hòa bình. Theo Chủ tịch Trung Quốc, các quốc gia tại khu vực Vùng Vịnh có mối liên kết chặt chẽ và phụ thuộc lẫn nhau, do đó cần tăng cường đối thoại, cải thiện quan hệ và từng bước xây dựng một khuôn khổ an ninh chung mang tính toàn diện, hợp tác và bền vững.

Thứ hai, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh nguyên tắc tôn trọng chủ quyền quốc gia, coi đây là nền tảng cốt lõi cho sự ổn định lâu dài. Theo đó, chủ quyền, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia phải được bảo đảm, cùng với việc bảo vệ an toàn cho người dân và các thiết chế.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thái tử tiểu vương quốc Abu Dhabi thuộc Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan trong cuộc gặp tại Đại lễ đường Nhân dân, Bắc Kinh ngày 14/4/2026. Ảnh: Reuters

Thứ ba, ông Tập Cận Bình đề cao vai trò của pháp quyền quốc tế, kêu gọi duy trì trật tự toàn cầu dựa trên luật pháp, phản đối việc áp dụng tiêu chuẩn kép và nhấn mạnh vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc trong hệ thống quốc tế.

Thứ tư, nhà lãnh đạo Trung Quốc khẳng định, cần kết hợp hài hòa giữa phát triển và an ninh, trong đó phát triển là nền tảng bền vững cho ổn định lâu dài. Trung Quốc sẵn sàng chia sẻ cơ hội từ quá trình hiện đại hóa nhằm hỗ trợ các quốc gia Trung Đông củng cố nền tảng kinh tế và an ninh khu vực.

Tại cuộc hội đàm, nhấn mạnh UAE là đối tác chiến lược toàn diện quan trọng, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định Bắc Kinh luôn coi trọng việc phát triển quan hệ với Abu Dhabi. Ông Tập Cận Bình cho biết, nhờ nỗ lực chung, quan hệ hai bên thời gian qua duy trì đà phát triển ổn định, với mức độ tin cậy chính trị ngày càng sâu sắc, hợp tác thực chất không ngừng mở rộng và giao lưu nhân dân ngày càng sôi động.

Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi hai bên tiếp tục ủng hộ lẫn nhau trong các vấn đề liên quan đến lợi ích cốt lõi, duy trì trao đổi cấp cao và tăng cường lòng tin chiến lược. Đồng thời, hai bên cần đẩy mạnh phối hợp trong chiến lược phát triển, khai thác tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực then chốt như năng lượng, đầu tư, thương mại và khoa học – công nghệ.

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Trung Quốc đề xuất mở rộng hợp tác trong giáo dục, hàng không dân dụng, du lịch, qua đó thúc đẩy giao lưu nhân dân và củng cố nền tảng xã hội cho quan hệ song phương. Trên bình diện quốc tế, ông kêu gọi tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương như Liên Hợp Quốc và BRICS, nhằm ứng phó với những biến động toàn cầu.

Tổng thống Nga và Iran trao đổi về tình hình Trung Đông

VOV.VN - Hôm qua, Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã có cuộc điện đàm, trao đổi về tình hình Trung Đông và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy các giải pháp chính trị - ngoại giao nhằm giải quyết xung đột trong khu vực.

Diệp Thảo/VOV.VN (tổng hợp)
