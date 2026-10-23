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Chưa đổ bộ, bão Champi đã gây thương vong tại Đài Loan (Trung Quốc)

Thứ Sáu, 09:09, 23/10/2026
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VOV.VN - Mặc dù chưa đổ bộ, nhưng bão Champi đã khiến 1 người thiệt mạng và 42 người khác bị thương ở Đài Loan, Trung Quốc.

Bão Champi đang tiến về vùng biển phía Đông Đài Loan. Theo thông tin từ Trung tâm Ứng phó Khẩn cấp Trung ương Đài Loan, tính đến 19h30 ngày 22/10, cơn bão đã khiến 1 người thiệt mạng và 42 người khác bị thương trên khắp hòn đảo.

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Đường phố Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) ngày 22/10, trước giờ bão Champi đổ bổ (Ảnh: Reuters)

Nạn nhân tử vong là một người đàn ông bị sóng cuốn trôi tại bãi biển ở huyện Bình Đông. Dù được tìm thấy và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, nhưng nạn nhân đã không qua khỏi.

Trong số 42 người bị thương có 2 công dân Việt Nam tại huyện Miêu Lật (Miaoli), phía Bắc đảo Đài Loan. 156 sự cố cũng đã được ghi nhận tại đây, chủ yếu là tình trạng cây đổ và rơi biển quảng cáo.

Hiện có 21 huyện thị đã kích hoạt các trung tâm ứng phó thiên tai tại địa phương và thiết lập các khu vực cảnh báo. Trong đó, 14 huyện thị, như thành phố Đài Bắc, Đào Viên, Đài Trung, Cao Hùng, huyện Bình Đông, Nghi Lan và Hoa Liên... đã nâng cấp trung tâm ứng phó tại địa phương lên cấp độ 1. Tính đến 19h cùng ngày, 1.165 người đã được sơ tán để phòng tránh bão.

Do ảnh hưởng của bão, 20 huyện thị trên khắp Đài Loan đã thông báo lịch nghỉ trong ngày hôm nay (23/10). Thị trường chứng khoán và ngoại hối tại Đài Bắc cùng các trung tâm thương mại lớn cũng tạm dừng hoạt động.

Trong ngày 22/10, Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống Lụt bão và Hạn hán phối hợp với Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc đã tổ chức một cuộc họp tham vấn với Cục Khí tượng và nhiều bộ ngành, cùng đại diện các tỉnh, thành phố trọng điểm gồm Thượng Hải, Giang Tô, Chiết Giang, Phúc Kiến và Quảng Đông, phân tích diễn biến của bão Champi và phối hợp triển khai công tác phòng chống bão, lũ.

Thông tin tại cuộc họp cho thấy, từ 23 đến 25/10, khu vực eo biển Đài Loan, phần lớn Biển Hoa Đông, phía Nam Hoàng Hải, cùng các vùng ven biển Đài Loan, Phúc Kiến và Chiết Giang dự kiến ​​sẽ có gió mạnh cấp 6–8, một số nơi có thể đạt cấp 9–11. Trong khi đó, khu vực Đông Bắc Phúc Kiến, phía Đông và Bắc Chiết Giang, Thượng Hải và phía Đông Giang Tô được dự báo sẽ có mưa to đến rất to, một số địa điểm ven biển lượng mưa có khả năng đạt mức đặc biệt lớn.

Các dự báo mới nhất cũng cho thấy, đến ngày 26/10, 29 sân bay tại Đài Loan cùng các tỉnh, thành như Chiết Giang, Thượng Hải, Giang Tô và Phúc Kiến, sẽ nằm trong phạm vi ảnh hưởng ​​của bão Champi. 56 tuyến phà chở khách dọc bờ biển Phúc Kiến đã tạm ngừng hoạt động.

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Siêu bão Champi đổi hướng, Biển Đông diễn biến ra sao?

VOV.VN - Siêu bão Champi đang hoạt động ở vùng biển phía đông bắc Philippines và được dự báo di chuyển về phía Đài Loan (Trung Quốc) trước khi suy yếu. Việt Nam ít có khả năng chịu ảnh hưởng trực tiếp, nhưng vùng biển phía đông Bắc Biển Đông cần đề phòng gió mạnh, giật cấp 10-11, biển động rất mạnh.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
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