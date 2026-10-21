Siêu bão Champi tiến gần, Trung Quốc kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp

Theo Đài khí tượng tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, tính đến sáng 21/10, tâm bão Champi nằm trên vùng biển cách phía đông nam thành phố Đài Bắc, Đài Loan khoảng 1.200 km, với sức gió mạnh nhất gần tâm đạt từ cấp 17 trở lên.

Công nhân dọn dẹp một khu vực bị bão Bavi quét qua ở tỉnh Chiết Giang hồi tháng 7/2026. Ảnh: Tân Hoa xã

Dự báo, bão sẽ di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ khoảng 20 km/giờ, tiến dần đến vùng biển phía đông Đài Loan. Do ảnh hưởng kết hợp của bão và không khí lạnh, từ ngày 21 đến 24/10, vùng biển phía đông Trung Quốc và vùng biển ven bờ tỉnh Chiết Giang có gió mạnh liên tục cấp 9 đến 11. Riêng từ ngày 22 đến 24/10, một số vùng biển phía nam Trung Quốc có gió cấp 12 đến 14; trong khi vùng biển mà tâm bão đi qua có thể có gió cấp 13 đến 15.

Để ứng phó ảnh hưởng của bão Champi, từ 9h sáng ngày 21/10, Ban Chỉ huy Phòng chống bão lũ và hạn hán tỉnh Chiết Giang đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp, yêu cầu dừng hoạt động đối với 36 tuyến vận tải hành khách và 223 dự án thi công trên mặt nước. Ngành hàng hải tỉnh này cũng đã phát hành 61.000 thông tin cảnh báo và kiểm tra 23.000 lượt tàu.

Ban Chỉ huy tỉnh Chiết Giang yêu cầu các địa phương ven biển và cơ quan chức năng theo dõi sát diễn biến bão, triển khai các biện pháp phòng chống bão trên biển theo phương án ứng phó khẩn cấp, bao gồm điều tàu trọng điểm tránh bão, neo giữ tàu cá tại cảng, dừng các tuyến đường biển, đóng cửa các khu du lịch ven biển, di dời người dân khỏi các vùng nuôi trồng thủy sản trên biển và các dự án thi công trên biển.

Tại tỉnh Phúc Kiến, chính quyền địa phương đã sớm tổ chức di dời người dân đến nơi tránh trú, rút tàu cá và nhân viên trên biển về bờ. Đến 10h ngày 21/10, toàn bộ tàu cá của tỉnh này đã phải quay về cảng gần nhất để tránh bão; nhân viên trên tàu phải rời tàu lên bờ trước 10h ngày 22/10.

Chính quyền tỉnh Phúc Kiến cảnh báo cần đề phòng tác động bất lợi của gió lớn ven biển từ ngày 21 đến 24/10 đối với vận tải biển, du lịch ven biển và ngư nghiệp. Cảng hành khách Phúc Châu thông báo, từ ngày 21 đến 24/10, hai tuyến vận tải hành khách Phúc Châu Mã Vĩ - Mã Tổ và Phúc Châu Hoàng Kỳ - Mã Tổ sẽ dừng hoạt động hai chiều.