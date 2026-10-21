Vào lúc 10h sáng 21/10 (giờ địa phương), tâm bão nằm cách phía đông Bắc Luzon 845 km. Sức gió duy trì tối đa đạt 215 km/h, gió giật lên đến 265 km/h và đang di chuyển về hướng tây bắc với tốc độ 25 km/h. Cảnh báo gió bão cấp 2 đã được ban hành tại Batanes, nơi dự kiến ​​sẽ có gió rất mạnh trong 24 giờ tới. Gió mạnh có thể bắt đầu ảnh hưởng đến các địa phương trong ngày 21/10.

Siêu bão Champi đạt cường độ mạnh nhất. Ảnh: Weather Network

Bão sẽ tiếp tục di chuyển về phía tây bắc trên biển và duy trì sức mạnh siêu bão cho đến sáng 22/10. Sau đó, bão sẽ suy yếu dần nhưng vẫn duy trì cường độ bão mạnh. Bão Champi có thể đổi hướng về phía đông Đài Loan ( Trung Quốc) và rời khỏi Khu vực trách nhiệm dự báo bão Philippines (PAR) vào tối 23/10 hoặc sáng sớm 24/10.

Ngoài Bắc Luzon, gió giật mạnh và một số cơn mưa cũng có thể xảy ra ở miền trung và miền nam Philippines do rãnh áp thấp hoặc sự mở rộng phạm vi ảnh hưởng của bão. Người dân Philippines được khuyến cáo tiếp tục theo dõi các bản cập nhật về siêu bão Champi vì đường đi và cường độ dự báo của nó vẫn có thể thay đổi.