Vụ rơi máy bay Nga xảy ra gần ngôi làng Yagunovo thuộc tỉnh Kemerovo, phía tây nam Siberia, cách Moscow khoảng 3.000 km về phía đông.

Clip do RT đăng tải về vụ máy bay rơi và phát nổ tại Nga:

Thống đốc tỉnh Kemerovo, ông Ilya Seredyuk, phát biểu từ hiện trường cho biết một sở chỉ huy ứng phó khẩn cấp đã được thiết lập, với các đội cứu hộ, cảnh sát, Vệ binh quốc gia và các chuyên gia về y tế trong thảm họa. Ông nói thêm rằng các tình tiết dẫn đến vụ tai nạn đang được điều tra.

Theo kênh Telegram Baza, người dân địa phương đã nhìn thấy một vệt lửa trên bầu trời trước khi vụ tai nạn xảy ra. Kênh Telegram Military Informant đưa tin, các đoạn phim lan truyền trên mạng cho thấy chiếc máy bay đang bốc cháy khi vẫn còn trên không; người ta thậm chí có thể nghe thấy tiếng động cơ gầm rú trước khi máy bay rơi xuống.

Theo kênh Telegram SHOT, chiếc máy bay đang trên đường bay từ Novosibirsk đến Kansk thì một trong các động cơ được cho là đã bốc cháy. Kênh này đưa tin, phi hành đoàn đã cố gắng điều khiển chiếc máy bay đang cháy tránh xa các khu dân cư trước khi nó rơi xuống một cánh đồng.

Các mảnh vỡ được ghi nhận nằm rải rác trên một khu vực trải rộng khoảng 500 m tính từ điểm rơi. SHOT cũng cho biết chiếc máy bay không chở hàng hóa nguy hiểm và không có công trình nào trên mặt đất bị hư hại.