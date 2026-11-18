Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, vụ tai nạn xảy ra khi máy bay đang thực hiện chuyến bay theo kế hoạch. Máy bay rơi xuống khu vực không có người sinh sống. Trên khoang có 19 người, bao gồm các thành viên phi hành đoàn. Tất cả đều thiệt mạng. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do trục trặc kỹ thuật.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: TASS

Thống đốc tỉnh Kemerovo, ông Ilya Seredyuk, cho biết vụ tai nạn xảy ra gần làng Yagunovo. Lực lượng chức năng đã phong tỏa khu vực, triển khai sở chỉ huy ứng phó với sự tham gia của các cơ quan thực thi pháp luật, lực lượng cứu hộ và y tế. Một ủy ban của Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga cũng đã được cử đến hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Đám cháy tại hiện trường đã được lực lượng cứu hộ dập tắt. Năm đội cấp cứu chuyên ứng phó các tình huống thảm họa cùng một máy bay trực thăng được đặt trong tình trạng sẵn sàng.

An-12 là dòng máy bay vận tải quân sự được thiết kế để vận chuyển quân nhân, hàng hóa và trang thiết bị, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ đổ bộ đường không và nhiệm vụ đặc biệt.