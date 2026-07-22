Cơ quan An toàn Hàng không EU đưa Jordan vào danh sách cảnh báo “cấm bay”

Trong một tuyên bố, EASA cho biết kể từ giữa tháng 7/2026, tình hình an ninh xấu đi nhanh chóng với sự gia tăng liên tục các hoạt động quân sự tác động tới không phận Jordan. EASA cảnh báo các vụ tấn công tên lửa của Iran cũng như việc kích hoạt hệ thống phòng không của Jordan làm tăng rủi ro tổng thể, gồm cả việc nhận dạng sai mục tiêu là các máy bay dân sự.

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Tuần trước, EASA cũng đã tăng cường cảnh báo các hãng hàng không hoạt động ở Trung Đông, yêu cầu họ tránh không phận của Bahrain, Kuwait, Qatar, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất và không bay qua vùng Vịnh Oman khi cuộc chiến Mỹ - Iran bùng phát trở lại.

EASA cho biết, khuyến cáo được gia hạn đến ngày 31/8 thay vì thời hạn chót trước đó là 29/7 đối với không phận các nước Trung Đông nêu trên, trong khi khuyến cáo mới ban hành cho Jordan có hiệu lực đến ngày 31/8.

Khuyến cáo của EASA đối với không phận Jordan được đưa ra cùng lúc quân đội Iran cho biết họ đã tấn công các cơ sở quân sự của Mỹ ở Kuwait, Jordan và Bahrain bằng máy bay không người lái vào hôm nay (22/7).