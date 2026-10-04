Cơ trưởng Flydubai kể khoảnh khắc thoát hiểm sau cú tấn công bất ngờ

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ca ngợi cơ trưởng người Ấn Độ Smit Machchhar là “một người hùng thực thụ” sau khi phi công này góp phần ngăn chặn một vụ tấn công trên chuyến bay của hãng Flydubai tới Tel Aviv.

Cơ trưởng Flydubai và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: X

Cuộc trao đổi diễn ra trong bối cảnh các thông tin mới về vụ việc được công bố, đồng thời xuất hiện những câu hỏi liên quan đến công tác an ninh và ứng phó của Israel trước nguy cơ xảy ra một thảm họa hàng không.

Trong cuộc điện đàm với ông Netanyahu hôm 3/10, cơ trưởng Machchhar kể lại diễn biến xảy ra trên chuyến bay 1073 hôm 1/10, theo đó, ông bị cơ phó người Oman tấn công bằng một vật cứng khi máy bay đang trong quá trình hạ độ cao.

Theo lời kể của ông Machchhar, ngay trước khi xảy ra vụ tấn công trên hành trình từ Dubai đến Tel Aviv, cơ phó của ông là Hamam al-Hammami, đã xin phép rời vị trí để cầu nguyện.

Khoảng 4-5 phút sau, Machchhar bất ngờ bị đánh mạnh vào phía sau đầu. Ban đầu, ông cho rằng máy bay đang gặp một sự cố kỹ thuật nghiêm trọng.

“Nhưng rồi những cú đánh liên tiếp xảy ra. Đó là lúc tôi nhận ra vấn đề không nằm ở máy bay mà ở người đang ở cùng tôi trong buồng lái”, Machchhar kể lại. Hiện ông đang ở Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) để điều trị và hồi phục.

Tổng công tố viên UAE cho biết hôm 3/10 rằng al-Hammami đã sử dụng một chiếc rìu khẩn cấp được trang bị trong buồng lái để tấn công Machchhar và tìm cách giành quyền điều khiển máy bay.

Machchhar cho biết các đòn đánh liên tiếp khiến tầm nhìn của ông bị hạn chế. Ông cảm nhận máy bay đang “lao dốc nhanh chóng”. Theo lời kể của cơ trưởng, nỗ lực đầu tiên của ông nhằm mở cửa buồng lái đã bị al-Hammami ngăn cản. Khi đang nằm trên sàn, ông nghe thấy tiếng hành khách la hét bên ngoài. “Tôi tự nhủ phải dốc hết sức lực cho một nỗ lực cuối cùng”, Machchhar kể lại. "Nếu không làm vậy, tôi sẽ chết. Tôi đã dồn toàn bộ sức lực, lao về phía cánh cửa và mở nó ra".

Sau khi cửa được mở, các hành khách đang chờ bên ngoài đã tràn vào buồng lái và hỗ trợ giành lại quyền kiểm soát máy bay. Machchhar giải thích cửa buồng lái có thể được mở từ bên trong bằng cơ chế xoay, trong khi người bên ngoài muốn vào phải nhập mã. “Các đồng nghiệp của tôi ở bên ngoài đã cố gắng nhập mã, nhưng người đó không cho phép mở cửa”, ông nói. Sau đó, Machchhar cố gắng với tới tay nắm cửa và thực hiện một động tác “xoay nhanh, dứt khoát” để mở cửa.

Thủ tướng Netanyahu cho rằng, đây là “một bước ngoặt của số phận” và “một bước ngoặt của niềm tin”, đồng thời đánh giá hành động của Machchhar là “phi thường”.