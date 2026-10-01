UAE mở cuộc điều tra về sự cố máy bay của hãng Flydubai

Truyền thông nhà nước UAE cho biết Tổng Công tố nước này đã yêu cầu mở cuộc điều tra toàn diện về bối cảnh cũng như động cơ thực sự của vụ việc liên quan đến máy bay của hãng Flydubai, bao gồm khả năng liệu đây có liên quan đến một hoạt động khủng bố, hay một kế hoạch hoặc định hướng đã được chuẩn bị trước. Cơ quan Công tố UAE nhấn mạnh rằng việc mở cuộc điều tra là cần thiết và phù hợp với luật pháp, vì chiếc máy bay gặp sự cố được đăng kí tại UAE và mang cờ UAE, cho dù vụ việc xảy ra ở trên lãnh thổ một quốc gia khác.

Máy bay của hãng Flydubai (Ảnh: Reuters).

Trước đó, chuyến bay mang số hiệu FZ1073 của hãng hàng không UAE là flydubai, chở theo 174 hành khách, đã gặp sự cố nghiêm trọng khi đang thực hiện hành trình từ Dubai, UAE tới Tel Aviv, Israel, hồi sáng sớm qua. Cơ phó của chuyến bay đã bất ngờ dùng dao bấm tấn công cơ trưởng nhằm điều khiển máy bay lao xuống đất. Cơ trưởng người Ấn Độ cùng một số hành khách trên chuyến bay đã dũng cảm chống trả và khống chế được cơ phó. Chiếc máy bay phải hạ cánh khẩn cấp xuống Tabuk, Tây Bắc Saudi Arabia. Toàn bộ hành khách an toàn và được chuyển sang 2 chiếc máy bay khác của flydubai để tiếp tục hành trình đến Israel.

Tại Israel, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tối qua đã đích thân đón tiếp hành khách dũng cảm tham gia khống chế cơ phó, góp phần cứu sống toàn bộ hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay. Ông Netanyahu cũng đặc biệt ca ngợi hành động dũng cảm của cơ trưởng người Ấn Độ Smit Machchhar.

Thủ tướng Israel đã ra lệnh tăng cường an ninh trên toàn bộ các chuyến bay đến và đi từ Israel, bất kể các chuyến bay có thuộc sở hữu các hãng hàng không Israel hay không.