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Ông Trump nói viên cơ phó trên máy bay Flydubai có thể là “khủng bố”

Thứ Năm, 09:32, 01/10/2026
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VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 30/9 cho biết ông đã trao đổi “rất kỹ” với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về vụ việc xảy ra trên một chuyến bay của hãng Flydubai đang trong lộ trình tới Israel. Ông nhận định viên cơ phó có thể là “một kẻ khủng bố” hoặc “một kẻ tâm thần”.

“Tôi đã trao đổi rất kỹ với Thủ tướng Israel Netanyahu về sự kiện này”, ông Trump nói với các phóng viên. Theo Tổng thống Mỹ, có vẻ như viên cơ phó là một kẻ khủng bố hoặc một kẻ tâm thần và đối tượng đã đâm cơ trưởng.

Ong trump noi vien co pho tren may bay flydubai co the la khung bo hinh anh 1
Tổng thống Trump. Ảnh: Reuters

Theo lời kể của ông Trump, cơ trưởng bị thương nặng nhưng vẫn đủ tỉnh táo để mở cửa buồng lái và kêu cứu: “Phi công chính ở trong tình trạng rất nguy kịch, nhưng ông ấy vẫn đủ tỉnh táo để mở cửa. Những cánh cửa đó được làm bằng thép đặc và không thể mở từ bên ngoài”.

Tổng thống Mỹ sau đó nhắc đến hành động can thiệp của một hành khách người Israel làm nghề sửa ống nước. Theo ông Trump, người này đã góp phần ổn định máy bay và ngăn máy bay gặp nạn.

Ông Trump cho biết hành khách này chưa từng lái máy bay và cũng hiếm khi đi máy bay. Khi đang ngồi gần phía trước máy bay, người này nghe thấy tiếng động bất thường phát ra từ buồng lái. Theo lời kể của ông Trump, hành khách đã tiến vào buồng lái, kéo viên phi công phụ khỏi ghế và quật ngã người này về phía sau, nơi một số hành khách khác hỗ trợ khống chế. Thời điểm đó, máy bay đang chúi xuống với góc rất lớn.

“Chiếc máy bay đang lao xuống rất nhanh với một góc nghiêng khó tin”, ông Trump nói, đồng thời cho biết máy bay đã vượt quá giới hạn vận hành thông thường.

Tổng thống Mỹ cho biết hành khách người Israel sau đó đã nắm cần điều khiển và đưa máy bay trở lại trạng thái cân bằng trước khi xảy ra tai nạn.

“Dù chưa từng lái máy bay, anh ấy đã nắm lấy cần điều khiển, kéo lên và cân bằng lại máy bay trước khi nó rơi”, ông Trump nói.

Hành khách này sau đó cho biết anh từng xem nhiều chương trình truyền hình về các vụ tai nạn hàng không, trong đó có “Air Disasters” (Thảm họa Hàng không) và học được một số kiến thức cơ bản về điều khiển máy bay từ chương trình này. “Anh ấy nói mình xem chương trình đó rất nhiều và đã học được phần nào cách lái máy bay nhờ xem chương trình”, ông Trump kể.

Ông Trump cho biết các phi công và nhân viên an ninh bổ sung sau đó đã tiến vào buồng lái và giành lại quyền kiểm soát. “Tôi nghĩ đó là một câu chuyện thật phi thường”, Tổng thống Mỹ nói.

Hôm 30/9, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết còn quá sớm để xác định ai đứng sau vụ tấn công bất thành nhằm vào một chuyến bay của hãng Flydubai từ Dubai đến Tel Aviv. Ông đồng thời cho biết Israel “có thể” sẽ tham gia cuộc điều tra vụ việc.

“Còn quá sớm để kết luận. Viên phi công thực hiện vụ tấn công hiện đang bị điều tra tại Saudi Arabia. Tôi nghĩ anh ta sẽ được đưa trở lại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), nơi anh ta xuất thân hoặc ít nhất là nơi chuyến bay khởi hành. Chúng tôi sẽ theo dõi và có thể sẽ tham gia cuộc điều tra này”, ông Netanyahu nói trong cuộc phỏng vấn với báo chí.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
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