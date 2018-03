Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ McMaster từ chức

Trong một trạng thái đăng tải trên twitter ngày 22/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng, Cố vấn an ninh quốc gia H.R. McMaster đã đồng ý từ chức. Ông John Bolton, cựu Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, đồng thời là chuyên gia phân tích của Fox News sẽ thay ông McMaster đảm nhiệm vị trí cố vấn an ninh quốc gia.

Tổng thống Donald Trump cho biết, Cố vấn an ninh quốc gia McMaster (trái) đã đồng ý từ chức. Ảnh: Politico

“Tôi rất hài lòng tuyên bố rằng, từ ngày 9/4/2018, ông John Bolton sẽ trở thành Cố vấn an ninh quốc gia mới của tôi. Tôi cũng rất cám ơn ông McMaster người đã làm rất tốt công việc của mình và luôn là một người bạn của tôi. Sẽ có một cuộc bàn giao chính thức vào ngày 9/4”, Tổng thống Donald Trump viết trên twitter.

Một quan chức Nhà Trắng cho biết: Tổng thống Donald Trump và ông McMaster đã có cuộc trao đổi và cả hai đều cảm thấy cần phải có “một đội mới”. Vấn đề từ chức của ông McMaster cũng không liên quan tới các sự kiện nào gần đây và đây là kết quả của cuộc đối thoại giữa hai người.

Ông Bolton là nhân vật có tầm quan trọng của đảng Cộng hòa với những quan điểm cứng rắn.

Trong một tuyên bố do Nhà Trắng đưa ra, ông McMaster nói rằng, sau 34 năm phụ vụ đất nước, ông đã đề nghị được nghỉ hưu vào mùa hè này. “Tôi cám ơn Tổng thống Donald Trump vì cơ hội được phục vụ ông cũng như nước Mỹ với vai trò là cố vấn an ninh quốc gi. Tôi rất mừng về mối quan hệ hữu hảo và sự ủng hộ của các thành viên Hội đồng an ninh quốc gia, những người đã làm việc để mang lại cho Tổng thống những lựa chọn tốt nhất để bảo vệ và thúc đẩy lợi ích an ninh của chúng ta”./.