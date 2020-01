Cố vấn Mỹ tiết lộ điều kiện rút quân đội khỏi Iraq

Phát biểu với hãng tin Fox News, ông Robert O’Brien nêu rõ: “Tổng thống nói rằng chúng tôi muốn rút khỏi Trung Đông. Nhưng những gì chúng tôi cần làm là rời đi theo cách thức riêng. Chúng tôi chỉ rút khỏi đây khi nào tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) bị loại bỏ hoàn toàn. Chúng tôi đã đánh bại IS, đang nỗ lực quét sạch những tàn dư còn lại và giờ đang đưa ra một giải pháp. Chúng tôi đã tập hợp một nhóm từ NATO trong tuần này và bạn sẽ thấy được sự can dự nhiều hơn của NATO vào tình hình tại Iraq”.

Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Robert O’Brien. Ảnh: Times of Israel.

Khi được hỏi về việc liệu Mỹ có tôn trọng sự lựa chọn của Iraq hay không, ông O’Brien cho biết, Mỹ mong muốn rời khỏi Iraq theo cách an toàn và độc lập, đó cũng là những gì người Iraq muốn”.

Bình luận về nghị quyết của Quốc hội Iraq yêu cầu rút toàn bộ các lực lượng nước ngoài khỏi quốc gia này, ông O-Brien đã hạ thấp tầm quan trọng của nghị quyết này. “Đó là một nghị quyết không ràng buộc, được thông qua bởi một nhóm nghị sỹ người Shiite. Người Sunni và người Kurd đã tẩy chay nghị quyết này”.

Tuần trước, truyền thông Mỹ đưa tin, Thủ tướng lâm thời của Iraq Adel Abdul Mahdi đã chính thức yêu cầu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đặt ra một cơ chế rút khoảng 5.000 binh sỹ Mỹ đang đồn trú tại quốc gia này. Trong cuộc điện đàm với ông Pompeo, Thủ tướng Mahdi được cho là đã phản đối các lực lượng Mỹ vào Iraq hoặc điều máy bay bay qua không phận Iraq.

Hôm 11/1, truyền thông Iraq đưa tin, Mỹ cảnh báo Iraq có thể mất quyền truy cập vào tài khoản của Ngân hàng trung ương Iraq tại Ngân hàng dự trữ quốc gia liên bang Mỹ nếu Baghdad thông qua quyết định trục xuất quân đội Mỹ. Sau cuộc bỏ phiếu của Quốc hội Iraq tuần trước, Tổng thống Trump cũng đe dọa áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Iraq./.