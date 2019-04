Cộng đồng quốc tế kêu gọi điều tra khẩn cấp vụ khủng bố ở Sri Lanka

Hôm qua (22/4), một vụ nổ nữa đã xảy ra gần nhà thờ St. Anthony ở thủ đô Colombo của Sri Lanka, khi các lực lượng chức năng đang tìm cách tháo ngòi nổ của quả bom. Đây là vụ nổ mới nhất sau hàng loạt vụ tấn công khủng bố ở Sri Lanka trong lễ Phục sinh 2 ngày trước, làm ít nhất 310 người thiệt mạng và trên 500 người bị thương. Trước tình hình bạo lực tại Sri Lanka, nhiều quốc gia và tổ chức đã lên án và kêu gọi điều tra khẩn cấp.

Hiện trường vụ nổ tại Sri Lanka. Ảnh: Daily Mail.

Trong một tuyên bố, Hội đồng Bảo an nêu rõ, các vụ tấn công nhằm vào nhà thờ và khách sạn trên khắp cả nước Sri Lanka là cực kỳ "tàn ác và đê hèn". Các nước thành viên Hội đồng Bảo an bày tỏ chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân và Chính phủ Sri Lanka, chúc cho những người bị thương sớm bình phục.

Các nước thành viên Hội đồng Bảo an cũng nhấn mạnh cần phải sớm đưa các thủ phạm, các đối tượng tổ chức, hỗ trợ tài chính và tiếp tay cho những hành động tội ác khủng bố này ra xét xử trước pháp luật. Hội đồng Bảo an cũng hối thúc các nước, trên cơ sở luật pháp quốc tế và các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an, chủ động hợp tác với Chính phủ Sri Lanka và các tổ chức liên quan khác trong vụ việc.

Trong khi đó, người phát ngôn Nhà Trắng Hogan Gidley cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua (22/4) gọi điện cho Thủ tướng Sri Lanka Ranil Wickremesinghe để bày tỏ sự chia buồn.

Nhà Trắng gọi loạt vụ tấn công ở Sri Lanka là "vụ khủng bố đẫm máu nhất kể từ các vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001 ở Mỹ". Tại cuộc điện đàm, Tổng thống Mỹ cam kết sẽ hỗ trợ Sri Lanka điều tra, đưa thủ phạm ra ánh sáng. Lãnh đạo hai nước cũng tái khẳng định cam kết chống chủ nghĩa khủng bố toàn cầu. Mỹ cam kết hỗ trợ điều tra và cử các nhân viên Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) tới hỗ trợ cảnh sát Sri Lanka điều tra vụ việc.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo kêu gọi đưa những kẻ đứng sau các vụ đánh bom tại Sri Lanka ra trước công lý: “Ngày Phục sinh vui vẻ đã bị hủy hoại bởi một làn sóng khủng bố Hồi giáo cực đoan khủng khiếp, đổ máu. Thật đau lòng khi một quốc gia đã nỗ lực vì hòa bình trong những năm gần đây đã bị những kẻ khủng bố này nhắm đến. Trong số các nạn nhân, có một số công dân Mỹ. Đây cũng là cuộc chiến của Mỹ. Chúng tôi kêu gọi nhanh chóng đưa những kẻ thủ ác ra trước công lý và nước Mỹ sẵn sàng hỗ trợ điều này”.

Bên cạnh Mỹ, Australia cũng cam kết hỗ trợ điều tra vụ tấn công tại Sri Lanka. Thủ tướng Australia Scott Morrison xác nhận, các sĩ quan chống khủng bố của Australia sẽ hỗ trợ các đối tác Sri Lanka điều tra các vụ tấn công.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

“Cho tôi gửi lời cảm thông chân thành cũng như những lời cầu nguyện và sự hỗ trợ của chúng tôi đến người dân Sri Lanka. Chúng tôi có thể làm bất cứ điều gì để hỗ trợ Sri Lanka trong thời điểm khủng khiếp này”, ông Morrison nói.

Tổ chức Cảnh sát Hình sự quốc tế (Interpol) hôm qua (22/4) cho biết sẽ cử một đội đặc nhiệm tới Sri Lanka để hỗ trợ điều tra các vụ đánh bom ở nước này.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Tổng Thư ký Interpol Jurgen Stock cho biết, lực lượng đặc nhiệm này bao gồm các chuyên gia trong các lĩnh vực khám nghiệm hiện trường, chất nổ, chống khủng bố, xác định danh tính nạn nhân và các nhà phân tích. Ông Stock cũng cho biết, tổ chức này sẽ cung cấp mọi sự hỗ trợ cần thiết cho tiến trình điều tra của lực lượng chức năng Sri Lanka. Theo ông Jurgen Stock, thông tin giúp xác định các cá nhân liên quan đến các cuộc tấn công có thể đến từ bất kỳ nơi nào trên thế giới và mạng lưới toàn cầu cũng như cơ sở dữ liệu của Interpol có thể đóng vai trò quan trọng đối với quá trình điều tra này.

Trong khi đó tại Sri Lanka, giới chức nước này đã phát động một chiến dịch an ninh quy mô lớn. Tính đến chiều 22/4, lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ ít nhất 24 kẻ tình nghi. Chính quyền cũng đã áp dụng lệnh giới nghiêm tại thủ đô Colombo và tuyên bố tình trạng khẩn cấp đồng thời triển khai thêm 1.000 binh sỹ tại thủ đô Colombo.

Người dân Sri Lanka hôm nay (23/4) đã dành 3 phút mặc niệm các nạn nhân thiệt mạng trong hàng loạt vụ tấn công nhằm vào nhà thờ và khách sạn ở quốc đảo này. Lễ tưởng niệm bắt đầu từ lúc 8h30 (giờ địa phương), tức 10h sáng 23/4 (giờ Việt Nam) – thời điểm xảy ra vụ tấn công xảy ra 2 ngày trước. Từ sáng sớm, cờ trên khắp Sri Lanka đã được treo rủ.

Nhiều người dân Sri Lanka đến nay vẫn còn bị sốc sau các vụ tấn công khiến 290 người chết và hơn 500 người khác bị thương. Nhà chức trách đã phong tỏa khu vực nhà thờ St. Anthony– một trong các khu vực xảy ra đánh bom. Hiện chưa có nhóm nào thừa nhận trách nhiệm. Theo cơ quan chức năng Sri Lanka, các lực lượng an ninh đã bắt giữ 24 nghi phạm sau các cuộc tấn công hôm 21/4 vào 3 nhà thờ và 3 khách sạn tại thủ đô Colombo và một số nơi khác. Những cuộc tấn công này là hành động tàn bạo nhất trong vòng một thập kỷ kể từ khi kết thúc cuộc nội chiến tại quốc gia Nam Á này. /.