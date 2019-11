Cộng đồng quốc tế và Arab hoan nghênh Ủy ban Hiến pháp Syria

Cộng đồng quốc tế và nhiều nước Arab ngày 1/11 đã hoan nghênh sự ra mắt của ủy ban hiến pháp Syria ở Geneva, nơi phái đoàn chính phủ và phe đối lập gặp mặt trực tiếp để khởi động quá trình xem xét hiến pháp.

Hoạt động của Ủy ban hiến pháp về Syria. Ảnh: GETTY

Trong tuyên bố đưa ra ngày 1/11, Mỹ, Pháp, Đức, Ai Cập, Jordan và Saudi Arabia ca ngợi vai trò của Đặc phái viên của Liên Hợp Quốc về Syria Geir Pederson trong việc thúc đẩy để đại diện chính phủ, phe đối lập và xã hội dân sự Syria gặp nhau ra mắt Ủy ban hiến pháp.



Cộng đồng quốc tế nhấn mạnh rằng cần cam kết nghiêm túc để thành công và hoàn thành việc thực hiện nghị quyết 2254 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng ở Syria. Tuyên bố nhấn mạnh rằng không thể có giải pháp quân sự nào cho cuộc khủng hoảng Syria và khẳng định ủng hộ những nỗ lực nhằm tạo ra một môi trường an toàn và trung lập cho phép Syria tổ chức các cuộc bầu cử tự do và công bằng, dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc. Cộng đồng quốc tế cũng kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở tỉnh Idlib phía tây bắc Syria.

Ngày 30/10 vừa qua, 150 thành viên đại diện chính phủ, phe đối lập và xã hội dân sự ở Syria đã tổ chức lễ ra mắt Ủy ban hiến pháp tại trụ sở Liên Hợp Quốc tại Geneva. Đây là bước đầu tiên trong chặng đường dài để hòa giải chính trị ở Syria. Ủy ban này sẽ xem xét hiến pháp và tìm giải pháp chính trị để chấm dứt cuộc xung đột quân sự hơn tám năm tại quốc gia Trung Đông này./.