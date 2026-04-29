Cửa hẹp cho hòa đàm: Iran sửa đề xuất sau cảnh báo từ ông Trump

Các nguồn tin cho biết Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi dự kiến trở về Tehran trong ngày hôm nay sau chuyến thăm Nga và sẽ tham vấn với giới lãnh đạo Iran. Tuy nhiên, tiến trình này diễn ra chậm chạp do gặp khó khăn trong việc liên lạc với Lãnh đạo tối cao Mojtaba Khamenei, người được cho là đang ở một địa điểm bí mật.

Theo các nguồn tin, ông Trump đã bác bỏ đề xuất Iran gửi cuối tuần qua, trong đó kêu gọi chấm dứt xung đột trước, còn các vấn đề gai góc liên quan chương trình hạt nhân sẽ được giải quyết ở giai đoạn sau.

Các nguồn tin nhấn mạnh tiến trình đàm phán vẫn đang diễn ra và còn nhiều biến động, với kết quả phụ thuộc lớn vào việc Tehran có đưa ra một đề xuất sửa đổi mà Washington có thể chấp nhận hay không.

Trong bài đăng trên mạng xã hội hôm 28/4, ông Trump cho biết Iran đã thông báo với Mỹ rằng nước này đang ở trong “tình trạng khó khăn”, đồng thời nói Tehran muốn eo biển Hormuz được mở lại.