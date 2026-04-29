中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cửa hẹp cho hòa đàm: Iran sửa đề xuất sau cảnh báo từ ông Trump

Thứ Tư, 07:04, 29/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - CNN dẫn các nguồn thạo tin cho biết, các nhà trung gian hòa giải tại Pakistan dự kiến sẽ nhận được một đề xuất sửa đổi từ Iran trong vài ngày tới nhằm chấm dứt xung đột sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phát tín hiệu không chấp nhận phiên bản đề xuất trước đó.

Các nguồn tin cho biết Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi dự kiến trở về Tehran trong ngày hôm nay sau chuyến thăm Nga và sẽ tham vấn với giới lãnh đạo Iran. Tuy nhiên, tiến trình này diễn ra chậm chạp do gặp khó khăn trong việc liên lạc với Lãnh đạo tối cao Mojtaba Khamenei, người được cho là đang ở một địa điểm bí mật.

cua hep cho hoa dam iran sua de xuat sau canh bao tu ong trump hinh anh 1
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: AP

Theo các nguồn tin, ông Trump đã bác bỏ đề xuất Iran gửi cuối tuần qua, trong đó kêu gọi chấm dứt xung đột trước, còn các vấn đề gai góc liên quan chương trình hạt nhân sẽ được giải quyết ở giai đoạn sau.

Các nguồn tin nhấn mạnh tiến trình đàm phán vẫn đang diễn ra và còn nhiều biến động, với kết quả phụ thuộc lớn vào việc Tehran có đưa ra một đề xuất sửa đổi mà Washington có thể chấp nhận hay không.

Trong bài đăng trên mạng xã hội hôm 28/4, ông Trump cho biết Iran đã thông báo với Mỹ rằng nước này đang ở trong “tình trạng khó khăn”, đồng thời nói Tehran muốn eo biển Hormuz được mở lại.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
Tag: Iran Mỹ đàm phán Iran Iran sửa đề xuất Tổng thống Trump xung đột Mỹ Iran
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Phản ứng của ông Trump về đề xuất mở lại eo biển Hormuz của Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 27/4 gửi tín hiệu cho thấy ông khó có thể chấp nhận đề xuất mới nhất từ Iran về việc chấm dứt xung đột. Theo đó, Tehran đưa ra kế hoạch mở lại eo biển Hormuz, song vẫn để ngỏ các vấn đề liên quan đến chương trình hạt nhân cho các cuộc đàm phán sau này.

Pakistan chạy đua cứu đàm phán Mỹ - Iran, ông Trump tuyên bố “chỉ cần điện đàm"

VOV.VN - Quyết định hủy phái đoàn tới Islamabad của Tổng thống Donald Trump đặt vòng đàm phán Mỹ - Iran vào bước ngoặt mới, khi kênh tiếp xúc trực tiếp có dấu hiệu nhường chỗ cho đối thoại từ xa. Giữa nỗ lực hòa giải của Pakistan, triển vọng phá băng quan hệ Washington - Tehran vẫn đầy ẩn số.

Cuộc đua sức bền Mỹ - Iran: Ai sẽ xuống thang trước?

VOV.VN - Trong bối cảnh đàm phán bế tắc và chưa có đột phá, xung đột Mỹ – Iran ngày càng mang tính “tiêu hao” hơn là đối đầu quân sự truyền thống. Câu hỏi trọng tâm lúc này không phải là ai mạnh hơn, mà là bên nào đủ sức bền để theo đuổi cuộc chơi lâu dài?

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ