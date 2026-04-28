中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Phản ứng của ông Trump về đề xuất mở lại eo biển Hormuz của Iran

Thứ Ba, 09:44, 28/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 27/4 gửi tín hiệu cho thấy ông khó có thể chấp nhận đề xuất mới nhất từ Iran về việc chấm dứt xung đột. Theo đó, Tehran đưa ra kế hoạch mở lại eo biển Hormuz, song vẫn để ngỏ các vấn đề liên quan đến chương trình hạt nhân cho các cuộc đàm phán sau này.

CNN dẫn hai nguồn thạo tin cho biết, ông Trump đã bày tỏ quan điểm này trong cuộc họp cùng các quan chức an ninh quốc gia cấp cao diễn ra cùng ngày, nơi hồ sơ Iran là nội dung thảo luận chính. Một trong hai nguồn tin nhận định khả năng Tổng thống Mỹ chấp thuận kế hoạch nói trên là rất thấp, dù đề xuất đã được chuyển tới Washington trong vài ngày gần đây.

Tổng thống Trump. Ảnh: AP

Theo các quan chức, việc mở lại eo biển Hormuz mà chưa xử lý các vấn đề then chốt như hoạt động làm giàu urani hay lượng urani ở mức gần cấp độ chế tạo vũ khí của Iran có thể khiến Mỹ đánh mất một đòn bẩy quan trọng trong đàm phán. Tuy vậy, nếu tuyến hàng hải chiến lược này tiếp tục bị phong tỏa, giá năng lượng toàn cầu nhiều khả năng sẽ duy trì ở mức cao, kéo theo giá xăng tại Mỹ tăng mạnh.

Sau cuộc họp, các bước đi tiếp theo của Tổng thống Trump vẫn chưa được xác định rõ. Giới chức Mỹ cho biết họ tiếp tục quan ngại về những dấu hiệu chia rẽ trong nội bộ Iran, đồng thời chưa rõ ai là người nắm quyền quyết định cuối cùng đối với một thỏa thuận tiềm năng. Nhà Trắng từ chối bình luận chi tiết về các cuộc đàm phán.

“Đây là những cuộc thảo luận ngoại giao nhạy cảm và Mỹ sẽ không đàm phán thông qua báo chí. Như Tổng thống đã nhấn mạnh, Mỹ nắm giữ các đòn bẩy quan trọng và sẽ chỉ theo đuổi một thỏa thuận đặt lợi ích của người dân Mỹ lên hàng đầu, đồng thời không bao giờ cho phép Iran sở hữu vũ khí hạt nhân”, Trợ lý thư ký báo chí Nhà Trắng Olivia Wales cho biết. 

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
Tag: ông Trump Tổng thống Trump Iran chấm dứt xung đột eo biển Hormuz vũ khí hạt nhân chương trình hạt nhân Mỹ đàm phán Mỹ Iran
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Pakistan chạy đua cứu đàm phán Mỹ - Iran, ông Trump tuyên bố “chỉ cần điện đàm"
Pakistan chạy đua cứu đàm phán Mỹ - Iran, ông Trump tuyên bố “chỉ cần điện đàm"

VOV.VN - Quyết định hủy phái đoàn tới Islamabad của Tổng thống Donald Trump đặt vòng đàm phán Mỹ - Iran vào bước ngoặt mới, khi kênh tiếp xúc trực tiếp có dấu hiệu nhường chỗ cho đối thoại từ xa. Giữa nỗ lực hòa giải của Pakistan, triển vọng phá băng quan hệ Washington - Tehran vẫn đầy ẩn số.

Iran đặt “quân bài mới” vào thế trận, sẵn sàng đối đầu Mỹ nếu ngừng bắn sụp đổ
Iran đặt “quân bài mới” vào thế trận, sẵn sàng đối đầu Mỹ nếu ngừng bắn sụp đổ

VOV.VN - Iran cảnh báo rằng nước này đã chuẩn bị “những quân bài mới” để sử dụng nếu thỏa thuận ngừng bắn mong manh với Mỹ sụp đổ.

Ông Trump đặt “hạn chót” buộc Iran đưa đề xuất, gây sức ép trước giờ G
Ông Trump đặt “hạn chót” buộc Iran đưa đề xuất, gây sức ép trước giờ G

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump dự định cho Iran một khoảng thời gian giới hạn để đưa ra một đề xuất thống nhất nhằm khôi phục các cuộc đàm phán, CNN dẫn hai nguồn thạo tin cho biết. Hiện chưa rõ thông điệp này đã được chuyển tới phía Iran hay chưa.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ