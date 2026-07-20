Cuba đón làn sóng viện trợ quốc tế giữa khó khăn kéo dài

Trong bối cảnh Cuba tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn về năng lượng và đời sống dân sinh, các hoạt động hỗ trợ nhân đạo và những động thái ngoại giao liên tiếp xuất hiện trong những ngày gần đây. Diễn biến này cho thấy, bên cạnh các hoạt động cứu trợ trực tiếp, các hoạt động nhân đạo và ngoại giao đang trở thành cầu nối thúc đẩy hợp tác quốc tế nhằm chia sẻ trách nhiệm trước những khó khăn mà Cuba đang phải đối mặt.

Hôm 19/7, một chiếc thuyền buồm của tổ chức nhân đạo Open Arms (Tây Ban Nha) đã cập cảng La Habana, Cuba mang theo khoảng 7 tấn hàng viện trợ, gồm thuốc men, thiết bị quang điện và các tấm pin năng lượng mặt trời. Toàn bộ số hàng sẽ được chuyển tới Bệnh viện Nhi Juan Manuel Márquez cùng một số cơ sở y tế khác nhằm góp phần duy trì hoạt động khám, chữa bệnh trong bối cảnh nguồn điện còn nhiều khó khăn.

Hệ thống lưới điện Cuba sập lần 3 trong tháng 7. Ảnh: Reuters

Đại diện tổ chức Open Arms - ông Oscar Camps cho biết, mục tiêu của chuyến hải trình không chỉ là chuyển hàng cứu trợ mà còn góp phần nâng cao sự quan tâm của cộng đồng quốc tế đối với những nhu cầu nhân đạo tại Cuba.

“Chúng ta cần có mặt ở những nơi đang cần được hỗ trợ. Cuba đang trải qua một cuộc khủng hoảng nhân đạo ít được chú ý. Nếu có thể giúp nhiều người hiểu hơn về những khó khăn mà người dân nơi đây đang đối mặt thì đây là lúc cần hành động”, ông Oscar Camps nói.

Không chỉ các tổ chức nhân đạo, một số quốc gia trong khu vực cũng đang triển khai các hoạt động hỗ trợ Cuba. Brazil vừa thực hiện chuyến bay viện trợ đầu tiên đưa sữa bột tới thành phố Santiago de Cuba, mở đầu cho chương trình hỗ trợ 48 tấn sữa bột. Theo giới chức Brazil, chương trình viện trợ nhằm hỗ trợ người dân Cuba trong bối cảnh nước này đang đối mặt với nhiều khó khăn về đời sống.

Đối với các đơn vị tiếp nhận, những chuyến hàng viện trợ đang góp phần duy trì hoạt động của các dịch vụ thiết yếu. Tại Bệnh viện Nhi Juan Manuel Márquez, một trong những đơn vị tiếp nhận viện trợ, ban lãnh đạo bệnh viện cho biết các thiết bị năng lượng mặt trời sẽ góp phần bảo đảm hoạt động của những khoa điều trị quan trọng trong điều kiện nguồn điện chưa ổn định.

“Điều đó có nghĩa là sự an tâm cho các y bác sĩ và các gia đình bệnh nhi. Được đồng hành trong thời điểm này là nguồn động viên rất lớn để chúng tôi tiếp tục công việc của mình”, Giám đốc Bệnh viện Nhi Juan Manuel Márquez, bà Arais Consuegra Otero nói.

Bên cạnh các hoạt động hỗ trợ thực địa, tình hình Cuba cũng tiếp tục được đề cập trên các kênh ngoại giao. Tại cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh mới đây, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiến kêu gọi các bên giải quyết những khác biệt thông qua đối thoại, trên cơ sở Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế.

“Trung Quốc cho rằng các bên cần xử lý những khác biệt thông qua đối thoại, đồng thời tiếp tục ủng hộ các nỗ lực nhằm bảo đảm chủ quyền và sự phát triển ổn định của Cuba”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiến nói.

Những diễn biến gần đây cho thấy, cùng với các hoạt động hỗ trợ trực tiếp, các hoạt động nhân đạo và ngoại giao đang góp phần duy trì sự quan tâm của cộng đồng quốc tế đối với Cuba. Dù cách tiếp cận của các bên có những điểm khác biệt, điểm chung là mong muốn góp phần chia sẻ những khó khăn trước mắt của người dân Cuba, đồng thời thúc đẩy đối thoại và hợp tác trong ứng phó với các thách thức kéo dài.