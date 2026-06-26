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Cuba huy động lực lượng y tế hỗ trợ Venezuela sau động đất

Thứ Sáu, 05:42, 26/06/2026
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VOV.VN - Chính phủ Cuba đã bày tỏ đoàn kết với Venezuela sau hai trận động đất mạnh liên tiếp gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản tại quốc gia Nam Mỹ này, đồng thời huy động đội ngũ y tế Cuba đang làm việc tại Venezuela tham gia công tác cứu hộ và chăm sóc các nạn nhân.

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel gửi lời chia buồn sâu sắc tới Chính phủ và nhân dân Venezuela trước những mất mát do động đất gây ra. Nhà lãnh đạo Cuba khẳng định đội ngũ bác sĩ và nhân viên y tế Cuba đang công tác tại Venezuela đã được triển khai ngay lập tức để phối hợp điều trị người bị thương và hỗ trợ các khu vực chịu ảnh hưởng của thảm họa.

Ông Díaz-Canel nhấn mạnh sự hỗ trợ này thể hiện tinh thần đoàn kết quốc tế, vốn là truyền thống lâu nay của Cuba trong lĩnh vực y tế và nhân đạo.

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Động đất ở Venezuela. Ảnh: Reuters

Cùng ngày, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodríguez cũng gửi lời chia buồn tới Chính phủ và nhân dân Venezuela, đồng thời cho biết toàn bộ lực lượng y tế Cuba tại nước này đã được huy động để tham gia công tác cứu chữa các nạn nhân và hỗ trợ người dân tại những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề.

Theo giới chức Venezuela, hai trận động đất xảy ra liên tiếp ngày 24/6 đã khiến ít nhất 164 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương và gây thiệt hại lớn về cơ sở hạ tầng. Nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế, trong đó có Mỹ và Liên Hợp Quốc, cũng đã cam kết hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả thảm họa.

 

 

Quang Trung/VOV-Washington
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