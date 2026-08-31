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Cuba khai giảng năm học mới giữa khủng hoảng thiếu giáo viên và thiếu điện

Thứ Hai, 05:04, 31/08/2026
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VOV.VN - Cuba dự kiến khai giảng năm học mới vào đầu tháng 9 như kế hoạch, đón gần 1,4 học sinh trở lại trường. Tuy nhiên, hệ thống giáo dục nước này đang phải đối mặt với nhiều khó khăn do cuộc khủng hoảng kéo dài, đặc biệt là tình trạng thiếu điện, gián đoạn giao thông, thiếu giáo viên và vật tư học tập.

 

Theo Bộ Giáo dục Cuba, tỷ lệ đáp ứng nhu cầu giáo viên tại các trường học hiện chỉ đạt khoảng 73%. Nhiều giáo viên đã di cư hoặc chuyển sang những công việc có thu nhập cao hơn. Để duy trì hoạt động của trường học, chính phủ dự kiến tuyển sinh viên đại học, chuyên gia từ các lĩnh vực khác và mời các giáo viên đã nghỉ hưu trở lại làm việc. Thủ đô La Habana, nơi thiếu giáo viên nghiêm trọng, sẽ được hỗ trợ khoảng 3.000 giáo viên từ các tỉnh miền đông.

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Một giáo viên tại Cuba chuẩn bị đón năm học mới, bất chấp cuộc khủng hoảng nhiên liệu và thiếu điện năng gây ảnh hưởng nặng nề đến mọi mặt đời sống. (Ảnh: Reuters)

Tình trạng thiếu hụt nguồn cung vật tư cũng ảnh hưởng đến đồng phục học sinh. Các nhà máy sản xuất đồng phục bị gián đoạn hoạt động do mất điện, khiến lượng đồng phục dành cho học sinh tiểu học chỉ đáp ứng khoảng 12% nhu cầu. Vì vậy, Bộ Giáo dục Cuba khuyến khích các trường linh hoạt hơn và cho phép học sinh mặc quần áo thoải mái cùng với khăn quàng đỏ truyền thống.

Bộ trưởng Giáo dục Cuba Naima Trujillo cho biết: "Đây sẽ là một năm học ghi nhận thắng lợi lớn của Cuba. Trước mỗi khó khăn, Cuba sẽ tìm cách tốt nhất để khắc phục và bảo vệ quyền này - quyền mà mỗi người dân tại Cuba được Hiến pháp quy định là quyền phổ quát, được cung cấp miễn phí và là trách nhiệm của Nhà nước. Vì vậy, tôi tin rằng việc Cuba có thể mở cửa trường học vào ngày mai (1/9). Xa hơn nữa, việc Cuba đã hoàn thành năm học trước chính là minh chứng cho những nỗ lực to lớn cần được ghi nhận".

Giáo dục miễn phí và phổ cập từ lâu được Cuba xem là một trong những thành tựu quan trọng của đất nước. Tuy nhiên, tình trạng thiếu điện, gián đoạn giao thông, thiếu giáo viên và vật tư học tập tại Cuba trở nên nghiêm trọng hơn từ tháng 6 trong bối cảnh các biện pháp trừng phạt của Mỹ được tăng cường. Thực trạng này được dự báo sẽ ảnh hưởng đến năm học mới tại Cuba.

Thiều Dương/VOV1
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