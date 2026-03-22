Cuba kiên định trước sức ép, quyết tâm bảo vệ chủ quyền quốc gia

Phát biểu tại Havana khi tiếp đón các đoàn hoạt động quốc tế mang theo viện trợ nhân đạo, Chủ tịch Miguel Díaz-Canel cho biết Cuba đã triển khai kế hoạch tăng cường năng lực phòng thủ toàn dân. Theo ông, học thuyết “Chiến tranh toàn dân” mà Cuba theo đuổi mang tính chất phòng vệ, dựa trên sự tham gia rộng rãi của người dân nhằm bảo vệ đất nước trước mọi nguy cơ từ bên ngoài.

“Chúng tôi nhận thức rõ nguy cơ Cuba có thể phải đối mặt. Vì vậy, chính phủ đã triển khai kế hoạch nhằm nâng cao năng lực sẵn sàng phòng thủ của toàn dân. Đây là quan điểm mang tính phòng vệ, không nhằm mục đích tấn công, mà hướng tới bảo vệ đất nước thông qua sự tham gia và chuẩn bị chủ động của toàn thể nhân dân”, Chủ tịch Miguel Díaz-Canel nói.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục siết chặt các biện pháp trừng phạt, đặc biệt là lệnh cấm vận năng lượng đối với Cuba. Tác động của những biện pháp này đã nhanh chóng lan tỏa trong nền kinh tế, khiến nguồn cung nhiên liệu suy giảm nghiêm trọng. Trong một diễn biến liên quan cho thấy sức ép ngày một gia tăng, Hãng hàng không Turkish Airlines của Thổ Nhĩ Kỳ đã quyết định tạm dừng các chuyến bay tới Cuba từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 6 do thiếu nhiên liệu và nhu cầu sụt giảm.

Cuba đang tìm cách đa dạng hóa nguồn cung năng lượng, trong khi nỗ lực vận hành các nhà máy điện sử dụng khí đốt tự nhiên, năng lượng mặt trời và nhiệt điện. Hiện Cuba chỉ tự chủ khoảng 40% nhu cầu dầu mỏ, phần còn lại phụ thuộc vào nhập khẩu từ các đối tác như Venezuela, Nga và Mexico.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 20/3 một lần nữa khẳng định lập trường đoàn kết với Chính phủ và nhân dân Cuba: “Chúng tôi liên tục liên lạc với giới lãnh đạo Cuba, với những người bạn Cuba của chúng tôi. Và thực tế, chúng tôi đang thảo luận với họ về các phương án khả thi để hỗ trợ Cuba trong tình hình khó khăn mà nước này đang gặp phải.”

Brazil trước đó đã chuyển gần 21.000 tấn lương thực và vật tư y tế tới Cuba thông qua Chương trình Lương thực Thế giới, trong khi Mexico và nhiều quốc gia khác triển khai các đoàn viện trợ quy mô lớn. Khoảng 650 đại biểu từ 33 quốc gia và 120 tổ chức hôm qua hôm qua cũng đã đến Cuba trong khuôn khổ các hoạt động đoàn kết, mang theo hàng chục tấn hàng hóa thiết yếu, từ thực phẩm đến thiết bị năng lượng.

Theo Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum, chính phủ nước này đang xem xét các phương án tiếp tục hỗ trợ nhân đạo cho Cuba, nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết của người dân trong bối cảnh khó khăn kéo dài. Đáng chú ý, ngay tại Mỹ, một bộ phận dư luận cũng bày tỏ quan điểm không ủng hộ việc siết chặt cấm vận và ủng hộ duy trì quan hệ ngoại giao với Cuba.