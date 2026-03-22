  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Cuba kiên định trước sức ép, quyết tâm bảo vệ chủ quyền quốc gia

Chủ Nhật, 18:18, 22/03/2026
VOV.VN - Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel hôm 20/3 khẳng định sự đoàn kết của ban lãnh đạo đất nước và quyết tâm bảo vệ chủ quyền quốc gia, trong bối cảnh sức ép gia tăng của Mỹ đang gây tác động tới đời sống kinh tế - xã hội của người dân đảo quốc Caribe.

Phát biểu tại Havana khi tiếp đón các đoàn hoạt động quốc tế mang theo viện trợ nhân đạo, Chủ tịch Miguel Díaz-Canel cho biết Cuba đã triển khai kế hoạch tăng cường năng lực phòng thủ toàn dân. Theo ông, học thuyết “Chiến tranh toàn dân” mà Cuba theo đuổi mang tính chất phòng vệ, dựa trên sự tham gia rộng rãi của người dân nhằm bảo vệ đất nước trước mọi nguy cơ từ bên ngoài.

cuba kien dinh truoc suc ep, quyet tam bao ve chu quyen quoc gia hinh anh 1
Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel. Ảnh: Reuters

“Chúng tôi nhận thức rõ nguy cơ Cuba có thể phải đối mặt. Vì vậy, chính phủ đã triển khai kế hoạch nhằm nâng cao năng lực sẵn sàng phòng thủ của toàn dân. Đây là quan điểm mang tính phòng vệ, không nhằm mục đích tấn công, mà hướng tới bảo vệ đất nước thông qua sự tham gia và chuẩn bị chủ động của toàn thể nhân dân”, Chủ tịch Miguel Díaz-Canel nói.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục siết chặt các biện pháp trừng phạt, đặc biệt là lệnh cấm vận năng lượng đối với Cuba. Tác động của những biện pháp này đã nhanh chóng lan tỏa trong nền kinh tế, khiến nguồn cung nhiên liệu suy giảm nghiêm trọng. Trong một diễn biến liên quan cho thấy sức ép ngày một gia tăng, Hãng hàng không Turkish Airlines của Thổ Nhĩ Kỳ đã quyết định tạm dừng các chuyến bay tới Cuba từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 6 do thiếu nhiên liệu và nhu cầu sụt giảm.

Cuba đang tìm cách đa dạng hóa nguồn cung năng lượng, trong khi nỗ lực vận hành các nhà máy điện sử dụng khí đốt tự nhiên, năng lượng mặt trời và nhiệt điện. Hiện Cuba chỉ tự chủ khoảng 40% nhu cầu dầu mỏ, phần còn lại phụ thuộc vào nhập khẩu từ các đối tác như Venezuela, Nga và Mexico.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 20/3 một lần nữa khẳng định lập trường đoàn kết với Chính phủ và nhân dân Cuba: “Chúng tôi liên tục liên lạc với giới lãnh đạo Cuba, với những người bạn Cuba của chúng tôi. Và thực tế, chúng tôi đang thảo luận với họ về các phương án khả thi để hỗ trợ Cuba trong tình hình khó khăn mà nước này đang gặp phải.”

Brazil trước đó đã chuyển gần 21.000 tấn lương thực và vật tư y tế tới Cuba thông qua Chương trình Lương thực Thế giới, trong khi Mexico và nhiều quốc gia khác triển khai các đoàn viện trợ quy mô lớn. Khoảng 650 đại biểu từ 33 quốc gia và 120 tổ chức hôm qua hôm qua cũng đã đến Cuba trong khuôn khổ các hoạt động đoàn kết, mang theo hàng chục tấn hàng hóa thiết yếu, từ thực phẩm đến thiết bị năng lượng.

Theo Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum, chính phủ nước này đang xem xét các phương án tiếp tục hỗ trợ nhân đạo cho Cuba, nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết của người dân trong bối cảnh khó khăn kéo dài. Đáng chú ý, ngay tại Mỹ, một bộ phận dư luận cũng bày tỏ quan điểm không ủng hộ việc siết chặt cấm vận và ủng hộ duy trì quan hệ ngoại giao với Cuba.

Cuba lại gặp sự cố lưới điện toàn quốc
Cuba lại gặp sự cố lưới điện toàn quốc

Sáng 22/3 theo giờ Việt Nam, Cuba thông báo một sự cố lưới điện đã khiến hệ thống điện quốc gia bị ngắt kết nối gây mất điện trên toàn quốc.

Cuba sẵn sàng mở rộng hợp tác đầu tư với doanh nghiệp Mỹ và kiều bào
Cuba sẵn sàng mở rộng hợp tác đầu tư với doanh nghiệp Mỹ và kiều bào

VOV.VN - Chính quyền Cuba hôm 16/3/2026 đã gửi lời mời người Mỹ gốc Cuba và những người Cuba khác sống ở hải ngoại đầu tư và sở hữu doanh nghiệp trên quốc đảo này. Cuba tuyên bố rằng “cánh cửa luôn rộng mở” cho cộng đồng những người Cuba xa xứ.

Chủ tịch Cuba nói đã đàm phán với Mỹ
Chủ tịch Cuba nói đã đàm phán với Mỹ

VOV.VN - Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel hôm 13/3 (giờ địa phương) cho biết chính phủ nước này gần đây đã có những cuộc đàm phán với Mỹ, đánh dấu lần đầu tiên quốc gia vùng Caribe này xác nhận những đồn đoán như vậy.

