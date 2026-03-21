Cuba từ chối đàm phán về hệ thống chính trị của mình với Mỹ

Thứ Bảy, 17:04, 21/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cuba hôm 20/3 (giờ địa phương) đã bác bỏ mọi gợi ý rằng hệ thống chính trị hoặc nhiệm kỳ chủ tịch của nước này là đối tượng để đàm phán trong các cuộc thương lượng với Mỹ.

“Tôi có thể khẳng định chắc chắn rằng... hệ thống chính trị của Cuba không phải là đối tượng để đàm phán, và tất nhiên cả chủ tịch nước lẫn vị trí của bất kỳ quan chức nào ở Cuba đều không phải là đối tượng để đàm phán với Mỹ”, Thứ trưởng Ngoại giao Cuba Carlos Fernandez de Cossio phát biểu trong một cuộc họp báo.

cuba tu choi dam phan ve he thong chinh tri cua minh voi my hinh anh 1
Chủ tịch Cuba Canel hôm 20/3. Ảnh: Reuters.

Một tuần trước, Cuba cho biết họ đã bắt đầu đàm phán với chính phủ Mỹ khi lệnh phong tỏa dầu mỏ do Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt đẩy Cuba vào cuộc khủng hoảng kinh tế sâu sắc hơn.

Sau đó, phát biểu trước một nhóm các nhà hoạt động nước ngoài mang viện trợ nhân đạo đến Cuba, Diaz-Canel cho biết Cuba đang chuẩn bị cho một “hành động gây hấn” có thể xảy ra từ phía Mỹ.

“Chúng tôi không chỉ khoanh tay đứng nhìn. Trước hết, chúng tôi nhận thức được rằng có thể sẽ có hành động gây hấn chống lại Cuba”, ông Diaz-Canel nói.

Ông Canel nói trên mạng xã hội hôm 17/3 rằng “bất kỳ kẻ gây hấn bên ngoài nào cũng sẽ phải đối mặt với sự kháng cự không thể xuyên thủng”.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
Nguồn: Reuters
Cuba - Mỹ giữ đối thoại để kiểm soát khác biệt
VOV.VN - Dù liên tục xuất hiện những phát ngôn cứng rắn và sức ép gia tăng, Cuba và Mỹ vẫn duy trì các kênh đối thoại, cho thấy nỗ lực kiểm soát khác biệt và tránh đẩy quan hệ vào vòng xoáy đối đầu.

Tổng thống Trump xác nhận Mỹ đang đàm phán với Cuba
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đang tiến hành các cuộc trao đổi với Cuba và hai bên có thể sớm đạt được một thỏa thuận, song ưu tiên hiện tại của Mỹ vẫn là xử lý vấn đề Iran.

Chủ tịch Cuba nói đã đàm phán với Mỹ
VOV.VN - Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel hôm 13/3 (giờ địa phương) cho biết chính phủ nước này gần đây đã có những cuộc đàm phán với Mỹ, đánh dấu lần đầu tiên quốc gia vùng Caribe này xác nhận những đồn đoán như vậy.

Cuba cập nhật kế hoạch chuyển đổi sang chế độ thiết quân luật
VOV.VN - Chính phủ Cuba đã cập nhật kế hoạch chuyển đổi đất nước sang thiết quân luật trong trường hợp có thể xảy ra xâm lược từ bên ngoài, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez cho biết hôm 6/2.

