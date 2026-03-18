  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Cuba - Mỹ giữ đối thoại để kiểm soát khác biệt

Thứ Tư, 17:33, 18/03/2026
VOV.VN - Dù liên tục xuất hiện những phát ngôn cứng rắn và sức ép gia tăng, Cuba và Mỹ vẫn duy trì các kênh đối thoại, cho thấy nỗ lực kiểm soát khác biệt và tránh đẩy quan hệ vào vòng xoáy đối đầu.

Trong một dòng trạng thái đăng tải trên mạng xã hội X, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel hôm nay chỉ trích những lời đe dọa “gần như hàng ngày” từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, đồng thời khẳng định Cuba sẽ không khuất phục trước bất kỳ sức ép nào từ bên ngoài. Tuy nhiên, theo ông Díaz-Canel, Mỹ và Cuba vẫn duy trì các cuộc trao đổi nhằm xác định những vấn đề cần giải quyết, tìm hướng xử lý và đánh giá thiện chí trong việc triển khai các bước đi cụ thể vì lợi ích người dân, bao gồm hợp tác bảo đảm hòa bình và an ninh.

cuba - my giu doi thoai de kiem soat khac biet hinh anh 1
Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel phát biểu hôm 13/3. Ảnh: Phủ chủ tịch Cuba.

Với người dân Cuba, nhiều người cũng bày tỏ mong muốn tránh leo thang căng thẳng.

“Tôi không muốn có chiến tranh hay xâm lược, vì điều đó sẽ gây ra sự tàn phá. Tôi hy vọng sẽ có đối thoại và sự hiểu biết”.

“Người dân Cuba chúng tôi không sẵn sàng cho chiến tranh. Chúng tôi muốn chính phủ tập trung nhiều hơn vào đời sống của người dân”.

Cùng với mong muốn hòa bình, tình hình trong nước Cuba cũng ghi nhận một số tín hiệu tích cực. Hệ thống điện quốc gia đã từng bước được khôi phục sau thời gian gián đoạn, góp phần ổn định đời sống người dân. Ủy ban điện lực quốc gia Cuba cho biết đã khôi phục cung cấp điện cho gần 20% dân số, sau sự cố mất điện diện rộng hôm 16/3.

Trong bối cảnh đó, Cuba cũng cho thấy cách tiếp cận linh hoạt hơn về kinh tế đối ngoại. Nhà chức trách nước này khẳng định sẵn sàng mở rộng hợp tác thương mại và đầu tư với các doanh nghiệp Mỹ cũng như cộng đồng kiều bào, nhằm tận dụng các cơ hội kinh tế ngay cả khi quan hệ chính trị còn nhiều thách thức.

Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump hôm qua cho rằng nền kinh tế Cuba cần có những thay đổi mạnh mẽ. Tuy nhiên, ông cũng xác nhận các kênh đối thoại giữa hai bên vẫn đang được duy trì.

“Cuba có một nền kinh tế hoạt động kém hiệu quả. Những gì họ đưa ra là chưa đủ để giải quyết vấn đề. Họ cần những thay đổi mạnh mẽ hơn. Hiện giới chức Cuba đang trao đổi với chúng tôi và chúng tôi sẽ sớm có những bước đi tiếp theo”.

Giới quan sát nhận định, việc vừa duy trì lập trường, vừa để ngỏ đối thoại có thể giúp Cuba và Mỹ kiểm soát khác biệt, hạn chế nguy cơ đối đầu, đồng thời tạo nền tảng cho khả năng cải thiện quan hệ trong thời gian tới.

Hồng Nhung/VOV1
Tổng hợp
Tag: Quan hệ Mỹ Cuba đối thoại Cuba Mỹ kiểm soát khác biệt Cuba cải cách đổi mới kinh tế
Tin liên quan

Động đất mạnh 5,8 độ gây rung chấn tại Cuba

VOV.VN - Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết một trận động đất mạnh 5,8 độ đã xảy ra ngoài khơi bờ biển Cuba vào sáng sớm 17/3. Hiện chưa có báo cáo về thiệt hại.

Tổng thống Trump xác nhận Mỹ đang đàm phán với Cuba
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đang tiến hành các cuộc trao đổi với Cuba và hai bên có thể sớm đạt được một thỏa thuận, song ưu tiên hiện tại của Mỹ vẫn là xử lý vấn đề Iran.

Chủ tịch Cuba nói đã đàm phán với Mỹ
VOV.VN - Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel hôm 13/3 (giờ địa phương) cho biết chính phủ nước này gần đây đã có những cuộc đàm phán với Mỹ, đánh dấu lần đầu tiên quốc gia vùng Caribe này xác nhận những đồn đoán như vậy.

