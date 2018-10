Ảnh: Dân Mỹ gấp rút chuẩn bị khi bão Michael đổ bộ

Chiều tối 9/10 (giờ địa phương), bão Michael đã mạnh lên thành bão cấp 3 khi hướng vào bang Florida, Mỹ. Đây sẽ là trận bão mạnh nhất đổ bộ vào Panhadle, Florida trong hơn 15 năm qua. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phê chuẩn tình trạng khẩn cấp do bão tại bang Florida. Yêu cầu sơ tán bắt buộc đang được triển khai tại các vùng ven biển. Người dân địa phương đang dồn cát vào trong các bao tải để chuẩn bị đối phó với cơn bão Michael. Các nhân viên của nhà hàng Old Port Cove xếp các bao cát để ngăn cho nhà hàng không bị lụt khi bão Michael đổ bộ. Người dân bang Florida gia cố lại nhà cửa và bịt kín các cánh cửa ở bãi biển thành phố Panama, bang Florida. Cô Linda Collins (đứng trên thang) với sự trợ giúp của những người bạn đang đóng những tấm gỗ lên cửa sổ để chuẩn bị đối phó với bão Michael. Xavier McKenzie khiêng những bao đá đặt lên ô tô khi cơn bão Michael sắp đổ bộ vào Florida. Gia đình anh dù không nằm trong khu vực bị ảnh hưởng bởi cơn bão nhưng Xavier vẫn chuẩn bị mọi thứ để đề phòng tình trạng mất điện có thể xảy ra trong một vài ngày. Trước khi đổ bộ vào Mỹ, bão Michael đã càn quét qua Cuba với sức gió 171km/h mang theo mưa to, gió lớn gây ngập lụt nghiêm trọng. Hình ảnh cơn bão Michael đổ bộ vào Havana, Cuba với những đợt sóng dâng cao tấp vào bờ. Một người đàn ông khiêng những tấm gỗ dùng để chắn các cửa sổ trước giờ bão đến ở Florida. Al Smith và Paul Potts gia cố lại nhà cửa chuẩn bị đối phó với bão Michael. Nước bắt đầu dâng lên ở bãi biển Quietwater ngày 9/10. Các tình nguyện viên giúp gia cố các cửa sổ Trường Trung học Pensacola Beach bằng những tấm chắn. Những cơn sóng lớn đánh mạnh vào cầu cảng Okaloosa trên bãi biển Fort Walton, Florida. Andre Selby và những người khác xếp hàng chờ đổ xăng trước khi bão Michael đổ bộ. Thống đốc bang Florida Rick Scott đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại 35 hạt tại khu vực Panhandle và Big Bend. “1.250 binh sĩ thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia đã được huy động để đối phó với trận bão và 4.000 binh sĩ khác được đặt trong tình trạng sẵn sàng khi cần triển khai”, ông Rick Scott viết trên Twitter cá nhân. Những tấm gỗ chắn cửa sổ tại một nhà hàng trên bãi biển Fort Walton để đối phó với bão Michael. Anh Rob Docko neo chặt con thuyền của mình trước khi bão đến. Những con tàu thương mại đã rời cảng Destin, bang Florida để tránh bão. Ảnh chụp vệ tinh bão Michael./.

