Ảnh: Những phát minh kỳ lạ và hài hước trong lịch sử

Thìa thổi nguội canh: Bức ảnh năm 1948 chụp lại một người đàn ông đang dùng một chiếc thìa máy có thể giúp thực khách thổi nguội canh trước khi ăn. Bánh xe moto: Kỹ sư người Thụy Sĩ M. Gerder là người đang lái chiếc xe độc đáo này với động cơ và tay lái được đặt trong một bánh xe lớn. Máy cắt cỏ tiện lợi: Phát minh này được giới thiệu ngày 14/10/1957. Chiếc máy cắt cỏ này có hệ thống điện có thể phục vụ việc thắp sáng, nghe đài, sử dụng điều hòa nhiệt độ và thậm chí còn có hệ thống làm mát giúp người cắt cỏ thưởng thức một ly nước lạnh trong ngày hè nóng nực. Bánh xe phát sáng: Năm 1961, lốp xe phát sáng Goodyear đã được giới thiệu trước công chúng. Loại lốp xe này được làm từ một loại cao su nhân tạo có thể phát sáng nhờ các bóng đèn được đặt bên trong vành bánh xe. Bức ảnh chụp vào tháng 6/1937 này cho thấy một bảo mẫu đang trông một em bé ở trong một chiếc cũi bằng kim loại được treo ở bên ngoài cửa sổ của một tòa nhà cao tầng. Tẩu hút thuốc đôi: Hai người đàn ông đang hút một tẩu thuốc có tên là "Double Ender" ở New York ngày 2/6/1949. Hầm trú bom hạt nhân: Hình ảnh một hầm trú bom hạt nhân có thể chứa từ 8 - 12 người giúp đảm bảo an toàn cho những người bên trong, nếu một quả bom hạt nhân 20 megaton phát nổ. Phát minh này được giới thiệu ngày 12/9/1958. Bàn kết hợp với giường: Phát minh năm 1913 này ngoài chức năng sử dụng như một cái bàn thì còn có thể trở thành một chiếc võng để nghỉ ngơi. Thuyền xuyên thấu: Bức ảnh năm 1941 cho thấy một người mẫu đang tạo dáng bên trong chiếc thuyền trong suốt "Lucite". Những chiếc thuyền như vậy được thiết kế để du khách có thể chiêm ngưỡng cả cảnh vật bên dưới nó. Máy yêu cầu tiền boa tự động: Nhà phát minh Russell E. Oakes đã công bố sản phẩm "máy yêu cầu tiền boa tự động" với một chiếc tay giả và một thùng tiền được gắn quanh thắt lưng của người phục vụ. Ghế ngồi 1 chân: Những chiếc ghế 1 chân năm 1953 được thiết kể nhằm giúp người sử dụng có thể di chuyển dễ dàng và tiết kiệm diện tích khi ngồi. Máy cuộn Spaghetti: Máy cuộn Spaghetti năm 1968 của nhà phát minh người Pháp Alain Dham có thể tự động quấn mì, giúp việc thưởng thức món ăn này của các thực khách trở nên dễ dàng hơn. Xe đạp tên lửa: Một kỹ sư người Đức đã chuẩn bị 12 chiếc tên lửa gắn đằng sau xe đạp của mình. Khoảnh khắc diễn ra sau đó là chiếc xe đạp đã nổ tung nhưng may mắn là người kỹ sư này không bị thương nghiêm trọng. Ghế tắm nắng: Năm 1964, cô bé 10 tuổi Marne Smith đã nghĩ ra một cách dễ dàng để tránh bị nghẹo cổ khi nằm bên ngoài tắm nắng và sau đó chiếc ghế độc đáo này đã ra đời. Động cơ phản lực jetpack: Robert Courter đã bay lên không trung khi thử một động cơ phản lực jetpack ở Ft. Myer, Virginia ngày 10/6/1969. Máy pha cà phê trên ô tô: Bức ảnh năm 1950 cho thấy một người tài xế đang sử dụng một chiếc máy pha cà phê được tích hợp ngay trên chiếc xe của ông. Theo người nghĩ ra ý tưởng này, chiếc máy có đủ nước để pha 3 cốc cà phê, cùng như có thể được sử dụng để nấu súp hoặc luộc trứng. Ống hút thuốc lá chuỗi: Người mẫu Frances Richards đang hút một chuỗi những điếu thuốc lá được gắn trên một chiếc ống đặc biệt./.

Thìa thổi nguội canh: Bức ảnh năm 1948 chụp lại một người đàn ông đang dùng một chiếc thìa máy có thể giúp thực khách thổi nguội canh trước khi ăn. Bánh xe moto: Kỹ sư người Thụy Sĩ M. Gerder là người đang lái chiếc xe độc đáo này với động cơ và tay lái được đặt trong một bánh xe lớn. Máy cắt cỏ tiện lợi: Phát minh này được giới thiệu ngày 14/10/1957. Chiếc máy cắt cỏ này có hệ thống điện có thể phục vụ việc thắp sáng, nghe đài, sử dụng điều hòa nhiệt độ và thậm chí còn có hệ thống làm mát giúp người cắt cỏ thưởng thức một ly nước lạnh trong ngày hè nóng nực. Bánh xe phát sáng: Năm 1961, lốp xe phát sáng Goodyear đã được giới thiệu trước công chúng. Loại lốp xe này được làm từ một loại cao su nhân tạo có thể phát sáng nhờ các bóng đèn được đặt bên trong vành bánh xe. Bức ảnh chụp vào tháng 6/1937 này cho thấy một bảo mẫu đang trông một em bé ở trong một chiếc cũi bằng kim loại được treo ở bên ngoài cửa sổ của một tòa nhà cao tầng. Tẩu hút thuốc đôi: Hai người đàn ông đang hút một tẩu thuốc có tên là "Double Ender" ở New York ngày 2/6/1949. Hầm trú bom hạt nhân: Hình ảnh một hầm trú bom hạt nhân có thể chứa từ 8 - 12 người giúp đảm bảo an toàn cho những người bên trong, nếu một quả bom hạt nhân 20 megaton phát nổ. Phát minh này được giới thiệu ngày 12/9/1958. Bàn kết hợp với giường: Phát minh năm 1913 này ngoài chức năng sử dụng như một cái bàn thì còn có thể trở thành một chiếc võng để nghỉ ngơi. Thuyền xuyên thấu: Bức ảnh năm 1941 cho thấy một người mẫu đang tạo dáng bên trong chiếc thuyền trong suốt "Lucite". Những chiếc thuyền như vậy được thiết kế để du khách có thể chiêm ngưỡng cả cảnh vật bên dưới nó. Máy yêu cầu tiền boa tự động: Nhà phát minh Russell E. Oakes đã công bố sản phẩm "máy yêu cầu tiền boa tự động" với một chiếc tay giả và một thùng tiền được gắn quanh thắt lưng của người phục vụ. Ghế ngồi 1 chân: Những chiếc ghế 1 chân năm 1953 được thiết kể nhằm giúp người sử dụng có thể di chuyển dễ dàng và tiết kiệm diện tích khi ngồi. Máy cuộn Spaghetti: Máy cuộn Spaghetti năm 1968 của nhà phát minh người Pháp Alain Dham có thể tự động quấn mì, giúp việc thưởng thức món ăn này của các thực khách trở nên dễ dàng hơn. Xe đạp tên lửa: Một kỹ sư người Đức đã chuẩn bị 12 chiếc tên lửa gắn đằng sau xe đạp của mình. Khoảnh khắc diễn ra sau đó là chiếc xe đạp đã nổ tung nhưng may mắn là người kỹ sư này không bị thương nghiêm trọng. Ghế tắm nắng: Năm 1964, cô bé 10 tuổi Marne Smith đã nghĩ ra một cách dễ dàng để tránh bị nghẹo cổ khi nằm bên ngoài tắm nắng và sau đó chiếc ghế độc đáo này đã ra đời. Động cơ phản lực jetpack: Robert Courter đã bay lên không trung khi thử một động cơ phản lực jetpack ở Ft. Myer, Virginia ngày 10/6/1969. Máy pha cà phê trên ô tô: Bức ảnh năm 1950 cho thấy một người tài xế đang sử dụng một chiếc máy pha cà phê được tích hợp ngay trên chiếc xe của ông. Theo người nghĩ ra ý tưởng này, chiếc máy có đủ nước để pha 3 cốc cà phê, cùng như có thể được sử dụng để nấu súp hoặc luộc trứng. Ống hút thuốc lá chuỗi: Người mẫu Frances Richards đang hút một chuỗi những điếu thuốc lá được gắn trên một chiếc ống đặc biệt./.