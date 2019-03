Các vùng xung đột trên thế giới qua góc máy của các nữ nhiếp ảnh gia

Vụ thảm sát tại Quarantaine, Beirut (Lebanon) năm 1976 của nhiếp ảnh gia Francoise Demulder. Baghdad, Iraq tháng 4/2004. Bức vẽ Saddam Hussein trên tường chằng chịt lỗ đạn đang được quét phủ một lớp sơn trắng. Những bức vẽ Hussein như thế này sau đó nhanh chóng biến mất trên khắp thành phố Baghdad. Bức ảnh của Carolyn Cole được đăng tải trên Los Angeles Times Nhiếp ảnh gia Susan Meiselas chụp bức ảnh này ở Ciudad Sandino ở Nicaragua năm 1978. Cảnh sát đang khám xét hành khách đi trên những chiếc ô tô con, xe tải, xe buýt và cả những người đi bộ. Hàng chục thi thể nằm trong một ngôi mộ tập thể ở ngoại ô Monrovia, Liberia, tháng 8/2003. Bức ảnh của Carolyn Cole/Los Angeles Times. Một bức ảnh khác của Catherine Leroy. Việt Nam, tháng 9/1966. Máy bay Mỹ dội bom ở tỉnh Bình Định. Francois Demulder chụp bức ảnh này ở Ethiopia, ngày 30/5/1991. Nó có tên gọi Addis Ababa thất thủ. Nicaragua năm 1978. Một tay súng chống chính phủ sử dụng chiếc mặt nạ để tránh bị nhận dạng trong trận chiến chống nhà độc tài Anastasio Somoza Debayle. Bức ảnh của Susan Meiselas. Baghdad, Iraq, tháng 11/2004. Lính thủy quân lục chiến Mỹ đột kích nhà của một quan chức Iraq ở quận Abu Ghraib. Bức ảnh do Anja Niedringhaus chụp. Những người tị nạn từ Malaga, Almeria, Tây Ban Nha, tháng 2/1937. Tác gủa Gerda Taro. Christine Spengler chụp bức ảnh này ở Nouenna, Tây Sahara, tháng 12/1976. Một người phụ nữ đang ôm đứa trẻ, một bên vai đeo súng, tham gia buổi huấn luyện của binh sỹ Polisario ở Tây Sahara. Polisario là lực lượng quân đội chống lại sự xâm chiếm của Ma Rốc và Mauritani. Salavat, Afghanistan tháng 9/2010. Hai binh sỹ Canada (bên phải) trong một cuộc tuần tra ở quận Panjwali. Tác giả Anja Niedringhaus. Những tù nhân được trả tự do đang bới một đống rác ở Dachau, Đức năm 1945. Nhiếp ảnh gia Lee Miller viết rằng: “Những tù nhân này bới các đống rác, trong đó có cả những thứ đang bốc cháy, để cố tìm lấy thứ gì đó còn tử tế hơn những thứ họ đang mặc”. Barcelona, Tây Ban Nha, tháng 8/1936. Một tay súng đang huấn luyện trên bãi biển. Tác giả Gerda Taro. Belfast, Bắc Ireland năm 1972. Một binh sỹ đang lục soát nhóm nam thanh niên đi tham gia lễ hội. Bức ảnh do nhiếp ảnh gia Christine Spengler chụp./.

