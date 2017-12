Cảnh tượng não lòng ở vùng chiến sự Ukraine trong mùa đông lạnh giá

Một phụ nữ đang dọn dẹp gần ngôi nhà của mình bị hư hại do đạn pháo tại thị trấn Yasynuvata (do phe nổi dậy kiểm soát) ở miền đông Ukraine vào ngày 21/12. Người dân làm sạch ban công của một khu chung cư cũng bị hư hại do đạn pháo, ở thị trấn nói trên. Bên trong một ngôi nhà bị hư hại do đạn pháo ở ngôi làng Novoluhanske vẫn nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ Ukraine. Quan sát khối nhà hư hại gần đó qua cửa sổ vỡ. Người đàn ông này đang vứt đống mảnh vỡ ra khỏi căn hộ ở tòa chung cư từng trúng đạn pháo. Các sĩ quân quân đội Nga và Ukraine tại Trung tâm Kiểm soát và Điều phối Liên hợp (JCCC) ở thị trấn Soledar, Ukraine vào ngày 17/12. Sĩ quan Nga tại JCCC bước đều. Người nam giới này đang xem xét lại nhà của mình bị hư hại do đạn pháo. Ảnh chụp tại ngôi làng Novoluhanske, hiện vẫn do chính phủ Ukraine kiểm soát. Người dân tụ tập gần khu chung cư bị hư hại trong các cuộc giao tranh ở thị trấn Yasynuvata, hôm 21/12, “chuẩn bị đón Noel” đang cận kề. Người phụ nữ này bật khóc gần ngôi nhà của mình đã bị hỏng nhiều do đạn pháo, ở ngôi làng Novoluhanske, vào ngày 19/12. Phần còn lại của một quả rocket rơi xuống ngôi làng nói trên. Mặt tiền của chung cư ở Yasynuvata. Binh sĩ Ukraine đi tuần ở ngôi làng Novoluhanske. Việc tuần tra diễn ra sau khi có loạt đạn pháo rơi xuống đây. Người đàn ông này đang dọn đống đổ nát phía trước ngôi nhà của mình. Quân nhân Ukraine chốt giữ tại một vị trí ở thị trấn Avdiyivka đang siết cò khẩu súng máy, vào ngày 13/12./.

