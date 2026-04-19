Xả súng đẫm máu ở thủ đô Kiev của Ukraine khiến 6 người tử vong

Chủ Nhật, 09:09, 19/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một nam giới sử dụng súng tự động đã bắn chết 6 người và cố thủ bên trong một siêu thị cùng với các con tin ở thủ đô Kiev của Ukraine hôm 18/4, trước khi bị cảnh sát bắn hạ, giới chức cho biết. Ít nhất 14 người khác đã bị thương và được nhập viện.

Vụ xả súng hàng loạt, chưa từng có tiền lệ ở Kiev trong thời gian xung đột Nga - Ukraine, xảy ra tại một khu vực trung tâm sầm uất của thành phố, bên ngoài một khu chung cư và một trung tâm mua sắm gần đó. Các thi thể nằm trên đường phố đông đúc khi những người xung quanh bỏ chạy tìm nơi an toàn.

xa sung dam mau o thu do kiev cua ukraine khien 6 nguoi tu vong hinh anh 1
Cảnh sát vũ trang Ukraine tại hiện trường vụ xả súng ở Kiev. Ành: AP.

Một phóng viên của AP tại hiện trường đã nhìn thấy thi thể các nạn nhân trên đường phố được phủ bằng chăn cấp cứu trước khi được đưa đi.

Tổng thống Ukraine Zelensky lên tiếng về vụ xả súng: “Kẻ tấn công đã bị vô hiệu hóa. Hắn đã bắt giữ con tin và, thật bi thảm, đã giết chết một người trong số họ. Hắn cũng đã sát hại 4 người trên đường phố. Một phụ nữ khác đã chết trong bệnh viện do bị thương nặng”.

“Đã xác định được rằng kẻ tấn công đã phóng hỏa một căn hộ trước khi ra đường với vũ khí”, ông Zelensky nói trong một video được đăng tải trực tuyến. “Y có tiền án tiền sự, từng sống ở tỉnh Donetsk (miền Đông Ukraine) trong một thời gian dài và sinh ra ở Nga”.

Giới chức Ukraine đang tìm hiểu động cơ gây án của đối tượng 58 tuổi này.

Bộ trưởng Nội vụ Ihor Klymenko cho biết, các đơn vị cảnh sát cơ động của Ukraine đã xông vào cửa hàng tiện lợi sau khi nỗ lực liên lạc với kẻ nổ súng thông qua người đàm phán thất bại. Các con tin là khách hàng và nhân viên của siêu thị.

Bộ trưởng Klymenko nói: “Chúng tôi đã cố gắng thuyết phục hắn, biết rằng có thể có người bị thương bên trong. Chúng tôi thậm chí còn đề nghị mang băng garô vào để cầm máu, nhưng hắn không phản hồi. Do đó, lệnh vô hiệu hóa hắn đã được ban ra”. Theo ông Klymenko, kẻ nổ súng có giấy phép sử dụng vũ khí hợp lệ.

Trong cuộc đối đầu kéo dài 40 phút, một nữ đàm phán viên mặc áo giáp chống đạn đứng sau một chiếc xe bọc thép đã dùng loa phóng thanh để hối thúc tay súng này: “Người dân không phải chịu trách nhiệm về việc này. Xin hãy thả họ ra, và chúng tôi sẽ nói chuyện với anh”.

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) mô tả vụ giết người này là một hành động khủng bố.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch
Nguồn: AP
Mức độ lợi hại và bí ẩn trong chiến lược UAV của Ukraine đối với Nga
Chuyên gia phương Tây: Không quân Nga lợi hại hơn so với trước xung đột Ukraine
Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 12/4
