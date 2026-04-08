Công viên Công nghệ Skolkovo - điểm tựa cho các Công ty khởi nghiệp

Thứ Tư, 16:19, 08/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chỉ sau 1 thời gian hoạt động, hơn 5.000 start-up hiện đã lấp đầy công viên công nghệ Technopark Skolkovo - nơi được mệnh danh là “Thung lũng Silicon của nước Nga”. Nơi đây thực sự là điểm tựa để các Công ty khởi nghiệp cất cánh, đồng thời là mô hình để Việt Nam có thể tham khảo học tập.

Công viên công nghệ Skolkovo (Technopark Skolkovo) là một trung tâm đổi mới sáng tạo đẳng cấp quốc tế, rộng khoảng 100km². Đây là nơi cung cấp văn phòng, không gian làm việc chung (co-working) và phòng thí nghiệm hiện đại cho các doanh nghiệp công nghệ. Đến nay, hơn 400 Công ty khởi nghiệp startup đã lấp đầy Technopark và diện tích đang được mở rộng gấp đôi để có thể phục vụ hàng nghìn công ty khởi nghiệp.

cong vien cong nghe skolkovo - diem tua cho cac cong ty khoi nghiep hinh anh 1
Technopark Skolkovo được mệnh danh là “Thung lũng Silicon của nước Nga. Ảnh: en.wikipedia.org

Skolkovo không chỉ là nơi làm việc, mà còn là một hệ sinh thái toàn diện, nơi các startup được tiếp cận thiết bị chuyên dụng và các chuyên gia hướng dẫn, được thử nghiệm sản phẩm, chế tạo mẫu đến phát triển ý tưởng. Tại đây, với không gian làm việc chung kỹ thuật như Foxpace, các công ty khởi nghiệp có thể sử dụng thiết bị bất cứ lúc nào, cả ngày lẫn đêm, mà không cần đầu tư lớn, biến chi phí cao thành cơ hội sáng tạo. Điều này được các cư dân Skolkovo khẳng định, “Ngân sách hạn hẹp không còn là rào cản, mà trở thành động lực để hiện thực hóa sản phẩm”.

Năm 2025 doanh thu của cư dân tại Technopark Skolkovo đạt mức tương đương 5 tỷ USD. Hiện có hơn 5.000 startup hoạt động tại đây, với 118.000 việc làm trong hệ sinh thái.

cong vien cong nghe skolkovo - diem tua cho cac cong ty khoi nghiep hinh anh 2
Ông Timur Kornilov, Giám đốc điều hành Technopark Skolkovo giới thiệu sản phẩm chân tay giả cho trẻ em được sản xuất tại Technopark Skolkovo.

Ông Timur Kornilov, Giám đốc phụ trách quan hệ đối tác quốc tế chiến lược, chuyển giao tri thức và công nghệ Công viên Công nghệ Skolkovo cho biết, Skolkovo là nơi thử nghiệm công nghệ mới, trong đó có drone, các cơ chế sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ:

Các công ty trong lĩnh vực nano đến Công viên Công nghệ này với nhiều yêu cầu khác nhau, trong đó có các công nghệ sản xuất các lớp phủ bảo vệ đặc biệt cho ống dẫn không chứa khí, sản phẩm có thể xuất khẩu hoặc được đặt hàng riêng theo yêu cầu của khách hàng trong ngành công nghiệp nano.

Những Công ty khởi nghiệp “gia nhập” Công viên Công nghệ này, chỉ cần chứng minh được tiềm năng, sẽ được tạo điều kiện về mọi mặt để tiếp tục phát triển theo tiêu chuẩn cao. Công ty công nghệ sinh học RapidBio là một startup điển hình hoạt động thành công ở Skolkovo. Năm 2014, RapidBio là một trong những công ty đầu tiên thuê không gian tại Công viên Công nghệ Skolkovo, khi cơ sở hạ tầng tại đây còn chưa hoàn thiện. Hai năm đầu, đội ngũ 9 người phải vật lộn với tình trạng thiếu vốn, nợ tiền thuê mặt bằng và nợ lương, nhưng nhờ hỗ trợ từ Technopark, họ đã vượt qua giai đoạn đầy khó khăn này.

cong vien cong nghe skolkovo - diem tua cho cac cong ty khoi nghiep hinh anh 3
Ông Semyon Pokatsky, Giám đốc phát triển kinh doanh Công ty công nghệ sinh học RapidBio giới thiệu các thiết bị máy móc của Công ty

Ông Semyon Pokatsky, Giám đốc phát triển kinh doanh Công ty công nghệ sinh học RapidBio chia sẻ, năm 2019, RapidBio ra mắt bộ thử nghiệm enzyme đầu tiên, tiếp đến là phát triển bộ xét nghiệm COVID khi đại dịch bùng phát. Hiện công ty đã mở rộng sang các xét nghiệm HIV và các sản phẩm chẩn đoán khác, đạt độ nhạy và đặc hiệu tới 99%.

"Hiện nay, chúng tôi đã có vị thế vững chắc tại thị trường Nga và đang từng bước mở rộng ra thị trường quốc tế. Năm ngoái, công ty ký được một hợp đồng xuất khẩu sang Myanmar, dù mới chỉ là bước đi thử nghiệm. Hiện tại, chúng tôi đang triển khai xây dựng cơ sở sản xuất tại Tanzania, dự kiến đi vào hoạt động trong quý IV năm nay", ông Pokatsky cho biết.

cong vien cong nghe skolkovo - diem tua cho cac cong ty khoi nghiep hinh anh 4
Technopark Skolkovo là một trung tâm đổi mới sáng tạo đẳng cấp quốc tế

Skolkovo không chỉ là công viên công nghệ, mà còn là điểm tựa, nơi biến ý tưởng của startup thành hiện thực, kết nối các doanh nghiệp trẻ với nguồn lực, chuyên gia và cơ hội quốc tế.

Trao đổi với Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi trong buổi làm việc, ông Timur Kornilov, Giám đốc quan hệ đối tác quốc tế chiến lược, chuyển giao tri thức và công nghệ Technopark Skolkovo khẳng định, Skolkovo hiện có trung tâm Trí tuệ nhân tạo AI với các mô hình đã được triển khai thực tế trong giám sát cháy, nông nghiệp, công nghiệp và công nghệ thông tin. Skolkovo sẵn sàng đồng hành cùng các doanh nghiệp lớn tại Việt Nam trong việc tích hợp AI và phát triển các giải pháp phù hợp.

Nga reuters.jpg

Nga cảnh báo các nước Baltic liên quan đến cáo buộc cho Ukraine sử dụng không phận

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga ngày 6/4 đã đưa ra những cảnh báo mang tính ẩn ý đối với các quốc gia Baltic, sau khi Moscow cho rằng các đồng minh của Kiev đang cho phép sử dụng không phận của họ để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các cảng của Nga trên Biển Baltic - một cáo buộc mà các nước Baltic nhiều lần bác bỏ.

Thu Hà/VOV-Moscow
